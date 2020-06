Community: rimosso un episodio a causa della blackface

Un episodio di Community è stato rimosso da Netflix per la presenza di una scena in cui si fa uso della blackface. Negli ultimi giorni vari show hanno visto l’eliminazione di alcune puntate per lo stesso motivo. Basti pensare a Scrubs, With Bob and David e Little Britain. La puntata che è stata eliminata dal catalogo della piattaforma di streaming si intitola Dungeons & Dragons e si trova nella seconda stagione della serie. Nel capitolo della storia di Community si vedono alcuni protagonisti mentre giocano una partita di Dungeons & Dragons con uno studente di Greendale. Quest’ultimo è soprannominato Fat Neil (Neil Grasso), interpretato da Charley Koontz.

Sony Pictures appoggia la decisione sulla blackface

Ben Chang, il cui ruolo è affidato a Ken Jeong, indossa una parrucca bianca e si è dipinto la pelle di nero con il trucco. Shirley (Yvette Nicole Brown) lo attacca chiedendogli se tutto ciò non sia offensivo e lui risponde “Sono un elfo scuro o un drow”. Chang gioca quindi con il ruolo di Brutalitops il Mago, venendo in seguito ucciso ed eliminato dal gioco. In una dichiarazione della Sony Pictures Television a sostegno della decisione di Netflix e Hulu, lo studio di produzione ha scritto: “Sosteniamo la decisione di rimuovere l’episodio”.

Creata da Harmon, Community è stata trasmessa dal 2009 al 2015 su NBC e Yahoo! Screen. La serie vede nel cast Joel McHale, Gillian Jacobs, Danny Pudi, Yvette Nicole Brown. Oltre a Alison Brie, Donald Glover, Ken Jeong, Chevy Chase e Jim Rash. La serie, acclamata dalla critica, nel tempo ha ottenuto un ampio numero di fan. Il primo episodio della serie, trasmesso il 17 settembre 2009, ha raccolto 7,68 milioni di telespettatori. Di recente, il cast si è riunito per un tavolo virtuale di beneficenza affiancato dalla star di Mandalorian Pedro Pascal.