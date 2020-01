Confederate, annullato lo show dei creatori di Game of Thrones

Confederate, la serie TV HBO sviluppata dai due creatori di Game of Thrones, non si farà. La notizia è emersa nelle ultime ore e sta circolando per le principali testate dedicate al mondo della televisione. Il progetto ha avuto uno sviluppo piuttosto lungo e travagliato e ora la sua strada si è conclusa in maniera negativa. A quanto pare quindi non vedrà mai la luce, almeno non su HBO.

Confederate, non si farà lo show dei creatori di Game of Thrones

Le prime notizie in merito a questa serie TV risalgono addirittura all’estate del 2017. Non sono mai emerse moltissime informazioni in merito, ma anche solo dal titolo sembrava fosse destinata a raccontare una storia ambientata nel passato degli Stati Uniti. Tra Guerra Civile e schiavitù, lo show avrebbe accompagnato in uno dei periodi più discussi e problematici della sua storia.

Non si tratta peraltro del primo grande progetto che David Benioff e D.B. Weiss si trovano a lasciare. Il duo infatti, dopo aver dato vita al leggendario show fantasy ispirato alle Cronache del Ghiaccio e del Fuoco, avrebbero dovuto cimentarsi con un’altra saga importantissima. Stiamo parlando di Star Wars, di cui la coppia di autori avrebbe dovuto curare una nuova trilogia. Tuttavia, poche settimane fa è arrivato l’annuncio che non sarebbero riusciti a occuparsene. Attualmente non si sa se tale progetto sia passato a nuove mani o se si sia scelto di rivederlo completamente da zero.

In ogni caso Benioff e Weiss non resteranno certo con le mani in mano. Negli ultimi mesi i due hanno firmato un accordo milionario con la piattaforma di streaming Netflix. Gli autori realizzeranno per loro un numero non ancora rivelato di show e progetti, che li terranno impegnati per un bel po’.

Siete dispiaciuti per il destino di Confederate? Fateci sapere cosa ne pensate!