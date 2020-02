Confermato il ritorno della Famiglia Proud su Disney+

Il revival della Famiglia Proud è stato ufficialmente confermato da Disney+. La piattaforma streaming ha inoltre mantenuto il cast originale dello show. Sarà composto da Kyla Pratt nei panni di Penny Proud, Tommy Davidson tornerà a interpretare Oscar Proud e Paula Jai Parker Trudy Proud. Oltre a Jo Marie Payton che darà nuovamente la voce a Suga Mama, Karen Malina White sarà Dijonay Jones, Soleil Moon Frye vestirà i panni di Zoey Howzer come Alisa Reyes quelli di LaCienega Boulevardez. Infine Cedric the Entertainer tornerà ad essere lo Zio Bobby Proud. La Famiglia Proud è attualmente in produzione per Disney Television Animation. Bruce W. Smith è creatore e produttore esecutivo della serie orignale e collaborerà con i produttori esecutivi Ralph Farquhar e Calvin Brown Jr..

Ralph Farquhar e Calvin Brown Jr. hanno lasciato alcune dichiarazioni sulla Famiglia Proud. Queste le parole: “Per noi lo show non è mai davvero finito, dato che avevamo ancora delle strie da raccontare”. Per poi aggiungere: “È il momento perfetto per riportare in auge la serie, e non vediamo l’ora che fan vecchi e nuovi possano imbarcarsi assieme a noi in questa avventura”.

Agnes Chu, senior vice presidente Content Disney+, punta molto su questo revival: “Il senso dell’umorismo e le storie universali dello show sono ancora rilevanti come allora con il nostro pubblico, che ha amato riscoprire i vecchi episodi sulla nostra piattaforma”. E ancora: “Non vediamo l’ora di lavorare di nuovo con Bruce, Ralph, Calvin e il cast originale della serie per creare nuove storie e una nuova dimora per la Famiglia Proud qui su Disney+”.

La Famiglia Proud sbarcò in Italia nel 2003 su Disney Channel

La famiglia Proud è una serie animata statunitense prodotta da Walt Disney Television Animation. La prima messa in onda della serie fu negli Stati Uniti nel settembre 2001. In Italia è arrivata nel 2003 attraverso Disney Channel e successivamente in chiaro su Rai 2. La serie racconta le avventure di Penny che ha fretta di crescere, ed a complicarle la vita ci pensano i suoi amici, i suoi parenti e la sua bizzarra famiglia.