Tutti i contenuti di Quibi passano a Roku

L'accordo include più di 75 spettacoli brevi tra cui The Most Dangerous Game con Liam Hemsworth

Roku ha ufficialmente acquisito l’intera libreria di programmazione di Quibi. L’acquisizione arriva dopo l’inizio delle trattative per acquistare la programmazione della piattaforma dopo il suo crollo lo scorso anno. L’accordo include più di 75 spettacoli brevi, tra cui The Most Dangerous Game con Liam Hemsworth e #FreeRayshawn prodotto da Antoine Fuqua. I programmi che sono stati prodotti ma mai trasmessi su Quibi saranno disponibili anche su Roku. Roku intende aumentare il contenuto della sua app Roku Channel e riprodurrà gli spettacoli gratuitamente con pubblicità limitata.

Il co-fondatore di Quibi entusiasta dell’accordo con Roku

La libreria Quibi sarà disponibile per gli utenti negli Stati Uniti e in Canada e nel Regno Unito. Inoltre, Roku sosterrà anche gli accordi che Quibi ha stretto con alcuni registi, tra cui Steven Spielberg e Guillermo del Toro. “Siamo entusiasti che queste storie, dal surreale al sublime, abbiano trovato una nuova casa su The Roku Channel”, ha detto in una dichiarazione il co-fondatore di Quibi Jeffrey Katzenberg. “Riteniamo che abbiano creato ottimi contenuti”, ha aggiunto Rob Homes, Vice President of Programming di Roku. Aggiungendo che la libreria Roku “sarà nuova per la stragrande maggioranza degli spettatori”.

Veena Sud, creatrice e regista di The Stranger, ha aggiunto: “Quibi ha sostenuto alcune delle idee più originali e inventive dal punto di vista della narrazione e sono così orgogliosa di ciò che ero in grado di creare per la piattaforma”. Per poi concludere: “Poter condividere questo thriller con milioni di utenti delle piattaforme di streaming su Roku Channel è elettrizzante”.

Quibi è stato lanciato nell’aprile 2020, progettato per essere un’app mobile che riproduce video in formato breve per i clienti in movimento. Tuttavia, diversi fattori, tra cui un lancio scadente e lo scoppio della pandemia di coronavirus (COVID-19), hanno portato alla chiusura di Quibi il 1° dicembre 2020.