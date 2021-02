Una all-in-one edition per ControNatura di Mirka Andolfo: ControNatura Omnibus...

Sono passati cinque anni dalla pubblicazione del primo volume di ControNatura, il fumetto di Mirka Andolfo diventato subito bestseller internazionale. Panini presenta ora un’edizione che racchiude i tre volumi della prima stagione della storia, raccolti sotto il titolo ControNatura Omnibus. Sono compresi molti materiali inediti ed extra.

ControNatura: la trama del fumetto

ControNatura è ambientato un un mondo abitato da animali antropomorfi. Le severe leggi impongono ai cittadini di sposare solamente individui della stessa razza e di sesso opposto, punendo chi infrange le regole stringendo rapporti definiti appunto contro natura.

Leslie è una maialina di quasi venticinque anni; è simpatica e goffa, ama il sushi e la musica. Siccome il governo impone delle tasse a tutti i single per incoraggiare il matrimonio, la vita per lei non è semplice. Vive insieme alla sua migliore amica, Trish, così da poter dividere le spese, ma odia il suo lavoro e sogna di cambiare questa vita così stretta. La notte, Leslie inizia ad avere un sogno ricorrente e vivido, nel quale si accoppia con un lupo bianco. Di giorno, invece, le sembra che qualcuno la stia seguendo, tenendola d’occhio. Il giorno del suo compleanno, qualcosa sembra destarsi in lei e cambia per sempre il suo destino.

Un connubio tra serietà e leggerezza

La storia è ricca di suspense e sensualità, che si coniuga alla personalità di Leslie. I personaggi sono ben caratterizzati e lo stile artistico è unico e si concentra soprattutto sui volti. Non mancano gli spunti di riflessione di fronte al modo in cui il governo interviene nella vita dei cittadini, trasmettendo loro una visione della realtà molto condizionata, incentivando chi si “comporta bene” e sanzionando chi si ribella.

L’atmosfera è mantenuta leggera dallo stile dell’autrice, che riesce a non appesantire una vicenda ricca di eventi, tensioni ed emozioni.

Mirka Andolfo ha visto il successo con molti titoli, da Mercy a Sacro/Profano. Il nuovo Sweet Paprika verrà presentato agli Star Days 2021.

La nuova edizione all-in-one distribuita da Panini comprende anche contenuti aggiuntivi.