Contrordine, anche The Witcher si ferma per il Coronavirus

Anche The Witcher si ferma a causa del Coronavirus. Contrariamente a quanto precedentemente annunciato, la produzione della seconda stagione di The Witcher è congelata per cause di forza maggiore. Il dilagare del virus Covid-19 sta mettendo a dura prova anche il mondo dello spettacolo.

The Witcher 2, lo stop

The Witcher non è l’unica serie Netflix ad essersi fermata (e probabilmente non sarà neanche l’ultima): anche la quarta stagione di Stranger Things è stata messa in stallo. Non si tratta neppure dell’unica casa di produzione che sta facendo i conti con la presenza del virus. Disney+ ha fermato alcune serie molto attese dai fan e anche la Universal ha dovuto annullare la lavorazione di alcuni film, fra cui Jurassic World: Dominion.

La seconda serie di The Witcher si è fermata. Solo pochi giorni fa era stato annunciato l’attore che interpreterà Vesemir, il maestro Witcher. Per ora lo stop durerà per due settimane, ma si vedrà l’evolversi della situazione prima di sapere in che data potranno riprendere i lavori. Tutte le serie di Netflix girate negli Stati Uniti e in Canada hanno dovuto fermare la produzione. The Witcher ha potuto continuare la lavorazione per una settimana. Come previsto però, anche la serie su Geralt di Rivia ha dovuto arrestarsi.

“Basato sulla serie best-seller di libri fantasy” questa la descrizione ufficiale Netflix “The Witcher è una storia epica di destino e famiglia. Geralt di Rivia, un cacciatore di mostri solitario, fatica a trovare il suo posto in un mondo dove le persone spesso si dimostrano più malvagie delle bestie. Quando il destino lo fa incontrare con una potente maga e con una giovane principessa con un segreto pericoloso, i tre dovranno imparare a viaggiare insieme in un continente sempre più instabile.“

Non si sa ancora quanto influirà questo ritardo sull’uscita della seconda stagione di The Witcher. Non c’è ancora una data ufficiale, ma si ipotizza il 2021. Armiamoci di pazienza.