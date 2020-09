La convention dei fan di Shrek diventa virtuale

Shrekfest, un raduno annuale di fan del grande orco verde del film d’animazione del 2001 Shrek, non lascia che una pandemia globale e misure di allontanamento sociale fermino la sua “celebrazione dell’amore e della vita”. L’evento porterà quest’anno la festa online, trasmettendo in streaming l’amore per tutte le cose che Shrek ha creato ai fan di tutto il mondo. L’evento, ospitato dal gruppo comico online 3GI Industries, sarà trasmesso in streaming tutto il giorno sabato 19 settembre su Twitch. La programmazione per Shrekfest includerà giochi e premi, video musicali, cortometraggi e animazioni e si concluderà con una proiezione di Shrek Retold.

La dichiarazione in merito all’evento

Il merchandising dello Shrekfest sarà disponibile anche con i proventi destinati a vari programmi di giustizia sociale. “Shrekfest ha spostato gli ingranaggi in un evento online quest’anno in mezzo alla pandemia in corso”, si legge in una dichiarazione in merito all’evento. “Sebbene sia tipicamente un evento fisico, questa trasformazione apre le porte a un pubblico ancora più vasto e a uno spettacolo più ampio e interattivo”. E ancora: “All’inizio dell’anno 3GI aveva richiesto ai fan di inviare le loro opere d’arte, film, animazione e musica. Il risultato finale sono ore di contenuti inviato da artisti di tutto il mondo”. In conclusione: “Trasmetteranno in streaming questi tributi a Shrek accuratamente curati il ​​19 settembre come parte dell’esperienza online di Shrekfest 2020”.

Lo Shrekfest di quest’anno segna il settimo anno per l’evento che è iniziato nel 2014 come uno scherzo su Internet, ma si è trasformato in un vero e proprio evento fisico quello stesso anno. Da allora, lo Shrekfest si è tenuto ogni anno durante il weekend del Labor Day a Madison, WI, attirando fan di Shrek da tutto il mondo. Gli eventi degli anni precedenti hanno incluso musica dal vivo, una gara di costumi, una gara di ruggito, una gara di mangiare cipolle e una proiezione all’aperto di Shrek.