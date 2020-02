Un corto dei Simpson debutterà prima di Onward – Oltre la Magia

I Simpson saranno protagonisti del nuovo cortometraggio prodotto per Disney/Pixar. Arriverà prima di Onward, il film animato la cui uscita nelle sale è stata rinviato al 16 aprile in Italia per il Coronavirus. La serie animata creata da Matt Groening avrà quindi una bella vetrina entrando nella tradizione Pixar di proiettare un corto prima dell’inizio del film. Si tratta della prima volta di un prodotto non proveniente dalla stessa major d’animazione. L’annuncio del nuovo cortometraggio de I Simpson, Playdate with Destiny, è arrivato su Instagram.

La storia si concentrerà su Maggie e sarà ambientata molto probabilmente in una zona bellissima dell’Europa. Non è la prima volta che un cortometraggio de I Simpson fa d’apertura a un film d’animazione. Ricordiamo che nel 2012 Maggie Simpson: The Longest Daycare venne proiettato in apertura del film L’era glaciale 4: Continenti alla deriva.

Onward – Oltre la magia racconta la storia di Ian e Barley

Onward – Oltre la magia è stato presentato in questi giorni al Festival di Berlino. Il nuovo film Disney e Pixar, nella versione italiana, è interpretato da un cast di voci che comprende Sabrina Ferilli nei panni di Laurel Lightfoot e Fabio Volo in quelli di Wilden Lightfoot. Mentre i genitori dei fratelli Ian e Barley. Raul Cremona e David Parenzo interpretano invece rispettivamente uno spiritello, un apprendista stregone e un cameriere. Diretto da Dan Scanlon e prodotto da Kori Rae, Onward – Oltre la Magia è ambientato in un immaginario mondo fantastico e racconta la storia di due fratelli elfi adolescenti, Ian e Barley. Entrambi si imbarcano in una straordinaria avventura per scoprire se nel mondo esista ancora un po’ magia.

Nella versione russa del film viene omesso che il personaggio della poliziotta ciclope Specter (donna lesbica) abbia una compagna. visto che si parla di un generico “partner”. Il primo teaser trailer del film, così come la prima locandina ufficiale, è stato pubblicato durante le finali della NBA 2019 sulla ABC.