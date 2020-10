Cosa guardare in TV la sera di Halloween?

Amanti dei film da brivido, il vostro periodo dell’anno preferito sta per avere inizio. La notte di Halloween è da sempre sinonimo di pellicole dell’orrore e vi state già chiedendo cosa guardare. C’è chi preferisce tuffarsi in un grande classico e chi invece è pronto a sperimentare nuovi titoli. Se dunque state cercando consigli per trascorrere una serata da brivido guardando la TV siete nel posto giusto. Vi sveleremo i titoli più interessanti sulle varie piattaforme streaming sia per adulti che per i più piccoli, e non mancherà qualche sorpresa.

Cosa guardare ad Halloween su Netflix

Iniziamo dal servizio streaming più diffuso di tutti. Netflix, d’altronde, mette a disposizione una vasta gamma di contenuti quando si parla di horror. Partiamo con una delle ultime uscite: il film Kadaver. Si tratta di un horror psicologico post apocalittico che arriva dalla Norvegia, cosa che ci anticipa di fronte a quali atmosfere cupe ci ritroveremo.

Impossibile non consigliare la visione di Scappa – Get Out, un film horror che affronta anche forti tematiche antirazziste. Ambientato in una gigantesca villa, seguiamo infatti le vicende di una ricca famiglia “bianca” e del ragazzo, afroamericano fidanzato della figlia.Continuiamo su questo filone Il Cubo, pellicola non propriamente horror ma dal sapore distopico e sicuramente disturbante che metterà il vostro stomaco alla prova.

Se invece non vi fate fermare dai sottotitoli, vi consigliamo #Alive, film coreano che vede protagonista un giovane rimasto bloccato nel suo appartamento durante una pandemia che trasforma le persone in zombie.

Sicuramente a tema ma non un horror è un’altra nuova uscita Netflix: Hubie Halloween. Si tratta della nuova avventura di Adam Sandler che veste i panni di Hubie Dubois insolito personaggio che si ritroverà a dover salvare la celebrazione di Halloween nella sua città, Salem. Una commedia imperdibile!

Se preferite tuffarvi in una vera e propria maratona, magari con una saga, vi consigliamo quella di Insidious e The Conjuring. E, a proposito di maratone, quale serata migliore per iniziare (o magari anche finire durante la notte) una spaventosa serie TV? Se questa è la vostra idea vi consigliamo:

Marianne , in cui una famosa scrittrice horror torna nella sua città natale e scopre che lo spirito malvagio che la perseguita in sogno sta provocando il caos nel mondo reale.

, in cui una famosa scrittrice horror torna nella sua città natale e scopre che lo spirito malvagio che la perseguita in sogno sta provocando il caos nel mondo reale. The Haunting (prima stagione Hill House, seconda Bly Manor), racconta la storia di un gruppo di fratelli e della loro casa che sarebbe diventata la casa infestata più famosa del paese.

(prima stagione Hill House, seconda Bly Manor), racconta la storia di un gruppo di fratelli e della loro casa che sarebbe diventata la casa infestata più famosa del paese. Scream, basata sull’omonima saga

basata sull’omonima saga Le terrificanti avventure di Sabrina, il reboot in chiave dark delle avventure della streghetta

Niente film o serie TV dell’orrore? Potreste buttarvi a capofitto in un interessante documentario. Vi segnaliamo in particolare Giù le mani dai gatti e Unsolved mysteries, che vi terranno col fiato sospeso. Per gli appassionati di dolci dedicati ad Halloween, imperdibile Le curiose creazioni di Christine McConnell. Oppure gustarvi una o più puntate della serie antologica Black Mirror.

Non mancano idee per i più piccoli. In particolare vi consigliamo per tutta la famiglia titoli come La famiglia Addams, Hotel Transylvania e la saga di Piccoli Brividi.

Impossibile non includere in questa lista qualche classico. Su Netflix troverete film come L’esorcismo, Hostel e The Orphanage.





Cosa guardare a Halloween su Prime Video

Anche Amazon Prime Video offre per la serata di Halloween molti spunti interessanti. Partiamo dalla pellicola perfettamente in tema con la serata: Halloween in cui Jamie Lee Curtis torna a vestire i panni di Laurie Strode per il confronto finale con Michael Myers, la figura mascherata che la perseguita da quando è riuscita a scampargli 40 anni prima.

Sicuramente consigliato Sinister, uno degli horror più apprezzati degli ultimi anni, targato Blumhouse. Qui uno scrittore di libri tratti da storie vere di cronaca nera decide di trasferirsi in una casa in cui è avvenuto un massacro e non sa ancora che non sarà l’ultimo. E, a proposito di abitazioni spaventose, ottimo per la serata anche Quella casa nel bosco in cui cinque compagni di college partono per un gita in campagna, in una baita tra i boschi che ha in serbo per loro terribili sorprese.

Cambiando invece mood ma rimanendo in tema, tra le nuove uscite di Amazon Prime Video troviamo L’alba dei morti dementi, un mix esplosivo di humor britannico e horror diventato cult.

Se invece preferite tuffarvi in una maratona dell’orrore, eccovi alcune serie TV a tema.

Partiamo dall’antologia Welcome to the Blumhouse. Black Box, The Lie, Evil Eye, Nocturne sono i primi quattro film della serie tematica Amazon Original “Welcome to the Blumhouse”. Ciascuna storia racconta temi comuni incentrati sulla famiglia e sull’amore come forze redentrici o distruttive ma lo fa con una prospettiva particolare, e grazie ad un variegato cast di talenti emergenti e attori affermati.

6 Emmy Awards e 2 Golden Globe conquistati probabilmente basteranno per convincervi che American Horror Story è una serie Tv che vale la pena guardare. Un viaggio in tempi e luoghi da incubo che dura ormai da nove stagioni.

Se siete appassionati di The Walking Dead, la notte di Halloween può essere l’occasione giusta per iniziare lo spin-off The Walking Dead: World beyond, che racconta la prima generazione cresciuta nello scenario zombie-apocalittico.

Per fare due risate ma non scostarci dal tema troviamo invece Truth Seekers che segue una squadra di investigatori paranormali uniti per scoprire e filmare avvistamenti di fantasmi in tutto il Regno Unito, appena uscita.

Non mancano idee per i più piccoli che potranno trascorrere la serata di Halloween seguendo le avventure del fantasma Casper, o di Vampiretto che racconta la storia di Rudolph, un piccolo vampiro che rimane isolato dal resto della famiglia quando il suo clan viene attaccato da un cacciatore di vampiri. E ancora Fuchsia – Una strega in miniatura, o La casa del Coccodrillo.

Cosa guardare a Halloween su Disney+

Per chi vuole trascorrere la serata di Halloween con tutta la famiglia, bambini compresi, probabilmente Disney+ è la scelta migliore. Ecco cosa propone la piattaforma streaming di Topolino.

Partiamo da alcuni grandi classici. Uno di questi è Hocus Pocus, film del 1993 su tre stravaganti streghe di 300 anni, le sorelle Sanderson, riportate in vita da tre adolescenti. Continuiamo con La casa dei fantasmi, in cui Eddie Murphy è un agente immobiliare che porta la sua famiglia a vedere una villa nella speranza di fare una grande vendita. Non sanno però che la casa nasconde una terribile storia spettrale.

Frankenweenie è la storia di un bambino che, dopo la morte del suo cane, decide di resuscitarlo come accaduto anche al celebre Frankenstein. Continuiamo con Descendants che trova i figli dei principali personaggi dei classici Disney. Anche loro sono divisi tra buoni e cattivi, cosa succederà se questi ultimi cercheranno di invadere la terra abitata dai buoni?

Vale sicuramente la visione Maleficent, con una fantastica Angelina Jolie nei panni della strega Malefica. Disponibile anche il sequel Maleficent – Signora del male. Non fa mai male invece un rewatch di Edward – Mani di forbice, con Johnny Depp in una delle sue migliori performance.

E come non ricordarvi, infine, che su Disney+ trovate tutte le puntate speciali di Halloween de I Simpson “La paura fa novanta”?

Altre piattaforme

I nostri consigli su cosa guardare in Tv la notte di Halloween non finiscono qui. Accendendo semplicemente la vostra Smart Tv e accedendo alla piattaforma di RaiPlay potrete trovare molti contenuti interessanti e perfettamente in tema con la serata. Vi consigliamo ad esempio il documentario The Dark Side, un vero e proprio viaggio iniziatico alla scoperta degli edifici infestati, o presunti tali, del territorio italiano. Per chi ha invece voglia di godersi una delle saghe horror più amate e discusse di sempre, su RaiPlay trovate quella di Saw L’Enigmista.

Spulciando su MediasetPlay troverete alcuni film perfetti per la sera di Halloween. Qualche titolo? La terza madre, Leatherface, Frozen e ancora Ppz – Pride and prejudice and zombies, il classico di Jane Austen rivisitato in salsa horror.

Su Apple Tv+ merita uno sguardo la serie TV Servant, che segue le vicende di una coppia di Philadelphia all’indomani di un tragico episodio inspiegabile che crea una spaccatura nel loro matrimonio e che apre le porte ad una forza misteriosa che si insinua nella loro casa.

Concludiamo qui il nostro lungo elenco di contenuti perfetti per trascorrere una paurosa ma anche divertente serata di Halloween. Cosa ne pensate? Quale titolo vi intriga di più e quale invece aggiungereste? Fatecelo sapere!