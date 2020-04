George Lucas ha seguito l’ultima stagione di Star Wars: The Clone Wars ed ha apprezzato quanto visto. Questo secondo il pensiero dell’attore Sam Witwer, che dà la voce a Darth Maul nella serie animata. Witwer ha rilasciato alcune dichiarazioni parlando con SW Holocron di The Clone Wars e affermando che Lucas è stato in stretto contatto con il produttore esecutivo Dave Filoni per tutto il periodo di realizzazione dell’ultima stagione. Intanto la stagione e la serie si avviano verso il finale e Witwer spera di raccogliere altri pareri positivi su “The Siege of Mandalore”, l’arco narrativo che concluderà la serie.

Sam Witwer sottolinea la soddisfazione di George Lucas

Ecco quanto dichiarato da Sam Witwer a riguardo: “George [Lucas] ha chiamato Dave e ha espresso dei piccoli e piacevoli commenti sugli episodi. Spero davvero di ricevere un feedback positivo dal produttore stesso, quando uscirà”. Per poi aggiungere: “Questo spettacolo ha un posto speciale nel cuore di George. Era così felice mentre lavorava a questo show, ed eravamo anche noi felici di implementarlo per lui”. Lucas è stato sempre presente: “George ha fornito delle direttive e quelle stesse direttive sono state tradotte nella serie da Dave Filoni, che ha trasmesso tutto alla troupe e agli attori”. Una situazione che ha stimolato tutti: “Trovo che sia fantastico che George Lucas, che ha creato questo mondo, abbia prodotto la stagione finale della serie animata”. C’è ora una grande speranza: “Sono felice che gli piaccia quello che abbiamo fatto finora e spero che allo stesso modo gradisca il finale”.

Ricordiamo che Star Wars: The Clone Wars è una serie animata statunitense realizzata in computer grafica. Creata da George Lucas e prodotta dalla Lucasfilm Animation in collaborazione con la casa di produzione CGCG Inc. Ambientata nell’universo fantascientifico di Guerre stellari durante le guerre dei cloni. La serie si colloca cronologicamente tra i film prequel L’attacco dei cloni e La vendetta dei Sith.