Nuove voci sul costume di Occhio di Falco nella serie Disney+

Arrivano nuove informazioni sulla serie TV Disney+ dedicata a Occhio di Falco. Stando ai rumor che sono circolati nelle ultime ore ci sarebbe una piccola, ma apprezzabile sorpresa per i lettori di fumetti, in particolare per coloro che hanno apprezzato una delle ultime run sul personaggio. Sembra infatti che ci sarà un cameo del costume minimal dell’eroe durante la serie TV.

Il costume di Occhio di Falco potrebbe comparire nella serie TV

Stiamo ovviamente parlando del ciclo scritto da Matt Fraction e disegnato da David Aja. Si tratta di una delle storie più amate della recente vita editoriale dell’arciere Marvel che secondo i dettagli trapelati finora (a partire dal logo dello show) dovrebbe fungere da forte ispirazione per questa serie TV. Oltre alla presenza di Kate Bishop però, pare che ci sarà anche un’altra strizzata d’occhio per i lettori.

Una voce diffusa nelle ultime ore sostiene che il costume indossato da Occhio di Falco in quegli albi farà un’apparizione. Si tratta di una divisa decisamente minimale per lo standard del look dei supereroi, in linea con lo stile del ciclo di Fraction e Aja. Clint infatti è spesso in versione casual durante la sua avventura, ma in alcuni casi indossa un costume formato da pantaloni scuri e una t-shirt nera con il suo logo sul fronte e questa dovrebbe comparire nella serie TV.

Non è chiaro quanto sarà importante la presenza di questa divisa. L’insider che ha riportato la voce suggerisce che possa essere una sorta di cameo molto semplice, ma considerato lo stato abbastanza preliminare dei lavori sullo show, è possibile che la situazione debba ancora definirsi.

Sarà interessante scoprire se anche il costume classico di Occhio di Falco (con tanto di mascherina viola) avrà l’occasione di comparire. Questo personaggio sarà per la prima volta al centro dell’attenzione e potrebbe essere la buona occasione per fare un piccolo regalo ai suoi fan più accaniti.

E voi cosa ne dite? Cosa vi aspettate dalla serie TV Disney+ dedicata a Occhio di Falco?