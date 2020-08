Courteney Cox: confermata la presenza in Scream 5

L’attrice Courteney Cox, attraverso Instagram, ha confermato la sua presenza nel prossimo re-boot della serie Scream. Il video pubblicato dall’attrice mostra la famosa maschera di Scream con tanto di colonna sonora della serie. Il tutto accompagnato dal messaggio “Non vedo l’ora di vedere di nuovo questa faccia”. Rivestirà di nuovo i panni della reporter Gale Weathers, ruolo che interpreta dal primo film uscito nel 1996. Il nuovo Scream sarà diretto da Matt Bettinelli-Olpin e Tyler Gillett, con la sceneggiatura di James Vanderbilt e Guy Busick. Inoltre è previsto il ritorno anche di David Arquette nel ruolo dello sceriffo Dwight Riley.

I registi commentano il ritorno di Courteney Cox

I registi dello show, attraverso deadline, hanno commentato con le seguenti parole la notizia della presenza della Courteney Cox. Queste le parole: “Non possiamo immaginare Scream senza l’iconica Gale Waters e siamo incredibilmente entusiasti e onorati di avere l’opportunità di poter lavorare con Courteney”. Per poi aggiungere: “Siamo assolutamente dei mega fan del suo lavoro e siamo eccitati di averla nel prossimo capitolo della saga di Scream”.

Scream 5 sarà il primo capitolo della serie horror senza il coinvolgimento del leggendario regista Wes Craven, scomparso nel 2015. Ricordiamo che Scream è la serie slasher diretta da Wes Craven e scritta da Kevin Williamson e Ehren Kruger, sceneggiatore del terzo film. È ispirata agli omicidi operati da Danny Rolling nel 1990. La trama principale è incentrata su un serial killer psicopatico travestito con un costume di Halloween che cerca di uccidere Sidney Prescott (Neve Campbell) e le persone che fanno parte della sua vita.

La saga è composta da 4 film: Il primo uscito il 20 dicembre 1996 negli Stati Uniti e nel settembre 1997 in Italia Scream 2, uscito il 12 dicembre 1997 negli Stati Uniti e nel febbraio 1998 in Italia. Scream 3, uscito il 4 febbraio 2000 negli Stati Uniti e nel settembre 2000 in Italia. Mentre il quarto capitolo è uscito il 15 aprile 2011 in contemporanea mondiale.