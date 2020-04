Arriva il primo giallo scritto interamente su un cellulare

Le nuove tecnologie offrono sempre tantissime possibilità in più. Gli ultimi anni hanno visto una capillare diffusione degli smartphone, le cui funzionalità sono sempre maggiori, ben oltre quelle di un semplice telefono. E così qualcuno ha pensato di usarne uno per scriverci un libro. Si tratta di Dario La Rosa, che ha realizzato sul proprio cellulare il suo Cous cous blues, da pochi giorni disponibile, grazie a bookabook.

Cous cous blues, il primo giallo scritto su cellulare

Il progetto nasce proprio sulla piattaforma di crowdfunding letterario. Come per tanti altri libri, anche questo giallo è passato da un team di editor professionisti, che l’hanno selezionato tra i tanti pervenuti. A questo punto i lettori hanno potuto scoprirne un’anteprima e, una volta raggiunto l’obiettivo delle 200 copie preordinate, ora può arrivare sulle librerie.

Vista la situazione ovviamente però, non si tratterà (almeno per ora) di scaffali di negozi fisici. Il titolo è infatti disponibile dal 9 aprile solo sulle librerie digitali, come quella del sito di bookabook e Amazon. Tomaso Greco. che insieme a Emanuela Furiosi ha fondato la piattaforma di crowdfunding letterario, ha così commentato la decisione:

“In questo momento di lockdown del Paese abbiamo voluto dare un segnale concreto e dimostrare che, nonostante tutto, la cultura e l’editoria non si fermano. Con l’obiettivo di portare Dario La Rosa in libreria anche in formato cartaceo e di incontrare i lettori con le presentazioni dal vivo non appena sarà possibile“.

Cous cous blues nasce nei momenti di pausa del suo autore Dario La Rosa. Grazie alla comodità dello smartphone ha potuto approfittare di ogni momento per portare avanti il proprio progetto. Si sviluppa così un trittico di gialli che vedono protagonista Iachìno Bavetta, giornalista di satira che dovrà risolvere diversi misteri. Il tutto immerso nella più classica atmosfera siciliana, tra natura, mare e cucina tipica.