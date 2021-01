CRACK: sono tornati gli Scarabocchi di Maicol & Mirco

Sta per arrivare in libreria il quarto volume dell'opera omnia dei vignettisti più dissacranti dei social

Gli Scarabocchi di Maicol & Mirco torna in libreria per il quarto volume: CRACK. Per chi ha condiviso le vignette sui social, il flusso continuo dell’Opera Omnia pubblicata da Bao Publishing compone un unico lunghissimo fumetto, che potete leggere tutto d’un fiato dal 28 gennaio.

CRACK, son tornati gli Scarabocchi

Maicol & Mirco fanno fumetti insieme dalle medie. Amici da sempre, anche se “le persone invidiose dicono che Mirco non esiste. Ma non sanno che i fumetti fanno esistere chiunque”. Gli Scarabocchi raccontano un‘umanità senza censure, con una forza costante. Anche se a volte questa umanità sa essere brillante e commovente, altre terribile e confusa.

I personaggi scarabocchiati con il rosso e con il nero raccontano battute fulminee: dissacranti, profonde. Ma lette tutte d’un fiato compongono un’epopea filosofica ed esistenzialista, un viaggio in cui trovare il gusto e la paura di perdersi. Nell’introduzione, Silvia Ballestra scrive: “Ogni battuta una lezione. Dura. Lucida. Maicol&Mirco fa apparire, per magia: parole, morte, dolore, lavoro, arte, poesia, dio che, molto nominato, senza di noi ovviamente non c’é. E quindi li fa scomparire, nel lampo che di spegne dopo aver illuminato il suo rosso. E noi restiamo incantati, schiantati, con la risata che ghiaccia e scricchiola, o con l’amore che ancora chiede, crepita, si spezza. Crack. Fine.”

Quando esce la nuova raccolta di Maicol & Mirco

Bao Publishing annuncia l’uscita per il 28 gennaio 2021. La raccolta delle vignette rosse e nere arriva al quarto volume. Infatti potete trovare: ARGH (2018), SOB (2019), BAH (2020). Potete acquistare Gli Scarabocchi di Maicol & Mirco – CRACK per 14 euro sul sito di Bao Publishing.

In questo nostro articolo abbiamo invece intervistato gli “scarabocchiatori”, Maicol e Mirco. Date un’occhiata per capire il processo dietro ogni tavolozza: un sguardo dietro le quinte di ogni battuta. E non dimenticate di seguirci su Facebook per avere sempre le ultime notizie su fumetti, film, TV e molto altro.