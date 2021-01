Il ritorno di un grande classico con una sorpresa speciale: ecco Creamy Mami

La dolce e magica Creamy Mami è pronta ad emozionarvi e divertirvi con le sue avventure incantate. A partire da domani, per tutti i fan del personaggio di successo mondiale, ci saranno tante incredibili sorprese. Scopriamole insieme.

La dolce Creamy Mami è tornata

A partire da mercoledì 27 gennaio 2021 sarà disponibile una New Edition stellare, che raccoglie in un volume unico l’intramontabile storia della famosa maghetta-idol, pubblicata da Star Comics in due meravigliose edizioni nel 1999 e nel 2017.

L’albo sfoggerà una rutilante sovraccoperta inedita nuova di zecca ispirata all’anime, riproporrà le cover originali nella copertina interna: al suo interno ci sarà un meraviglioso extra per i fan, ovvero un mini-poster.

Tutto questo sarà disponibile a partire da domani, in contemporanea all’uscita del primo volume del già annunciato Creamy Mami – la principessa capricciosa. Si tratta della serie spin-off che permetterà agli utenti di rileggere il grande classico dell’universo manga rivisto da un altro punto di vista, quello di Megumi Ayase, l’acerrima rivale di Creamy.

Anche questo primo volume conterrà uno speciale mini-poster.

Le sorprese però non finiscono qui. I due volumi saranno raccolti nello speciale Creamy Mami Idol Pack, disponibile solo in fumetteria, con 3 idol card imperdibili in regalo. La maghetta più amata di sempre è pronta a tornare e lo farà in grande stile.

New edition, spin-off, special pack oppure tutti e tre? Quale edizione fa più al caso vostro? Cercatele, dal 27 gennaio, in fumetteria, libreria e store online. Per ulteriori informazioni, potete visitare il sito di Star Comics.

