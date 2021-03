Tutte le novità di Creativamente per la primavera 2021

Giochi per tutti i gusti, che possono tenervi impegnati e farvi divertire in maniera creativa

Creativamente presenta moltissimi giochi nuovi per la primavera 2021. Giochi che stimolano la creatività, che infiammano la fantasia e che offrono spunti per crescere e socializzare. Dagli origami modulari ai minigiochi, passando per palle tascabili e molto altro. Idee splendide e geniali, da provare.

Le novità di Creativamente per la primavera 2021

Sono tanti i giochi che Creativamente lancia per la primavera 2021. Hanno in comune solo la fantasia e la qualità dei materiali (made in Italy) con cui sono stati realizzati. I più divertenti secondo noi sono:

Creagami Refill: pensato per gli appassionati di origami 3D. I Creagami REFILL usano la tecnica dell’origami modulare, con cartoncini pretagliati con guide di piegatura già pronti. In questo potete iniziare subito a creare, invece di doverli preparare partendo da normali fogli di carta. Disponibili in 20 colori diversi e 5 combinazioni.

pensato per gli appassionati di origami 3D. I Creagami REFILL usano la tecnica dell’origami modulare, con cartoncini pretagliati con guide di piegatura già pronti. In questo potete iniziare subito a creare, invece di doverli preparare partendo da normali fogli di carta. Disponibili in 20 colori diversi e 5 combinazioni. Footy: la palla perfetta che sta anche in tasca. Infatti è composta da una struttura 2D che permette di creare forme 3D. In questo modo puoi creare tutte le forme che vuoi. E avere una palla da portare direttamente in tasca.

la palla perfetta che sta anche in tasca. Infatti è composta da una struttura 2D che permette di creare forme 3D. In questo modo puoi creare tutte le forme che vuoi. E avere una palla da portare direttamente in tasca. Toyi è un kit di gioco creativo, in plastica riciclata, senza limiti e senza istruzioni che consente ai bambini di trasformare gli oggetti quotidiani che li circondano in giocattoli unici . Questa idea innovativa viene dalla Turchia e insegna ai bambini come usare oggetti riciclatici per dare sfogo alla fantasia.

è un kit di gioco creativo, in plastica riciclata, senza limiti e senza istruzioni che consente ai bambini di . Questa idea innovativa viene dalla Turchia e insegna ai bambini come usare oggetti riciclatici per dare sfogo alla fantasia. Namasté – Mini Game. Dopo il successo di Namasté, arrivano tre giochi diversi, tutti basati su posizioni yoga, in una confezione pratica e facilmente trasportabile, per poter praticare lo yoga dove vuoi. I tre giochi sono tratti da giochi semplici molto noti: domino , bingo e memory .

Dopo il successo di Namasté, arrivano tre giochi diversi, tutti basati su posizioni yoga, in una confezione pratica e facilmente trasportabile, per poter praticare lo yoga dove vuoi. I tre giochi sono tratti da giochi semplici molto noti: , e . Zesty. Questo gioco è il primo slow game e divertiti ad introdurre piccoli cambiamenti nel tuo stile di vita per il benessere del Pianeta! Un gioco educativo che permette di imparare divertendosi.

I Mini Game Creativamente, per testare i giochi

È sempre difficile scegliere a scatola chiusa quale gioco comprare o regalare. Per questo motivo noi di Orgoglio Nerd facciamo articoli su quali sono i migliori giochi per le varie occasioni (come questo sui giochi più lunghi).

Con Creativamente potete però anche toccare con mano e testare da soli se i giochi vi piacciono. Infatti da quest’anno arrivano i Mini Game CreativaMente, una variante ristretta di alcuni nostri giochi. Testando anche i materiali rigorosamente Made In Italy. È possibile avere 1 Mini Game a scelta in omaggio acquistando sul nostro sito e nei negozi aderenti.

Per trovare questi e tantissimi altri giochi, andate sul sito ufficiale di Creativamente.