AMC Networks ha annunciato di aver siglato un accordo per l’acquisizione delle principali opere letterarie di Anne Rice, Cronache dei Vampiri e La saga delle streghe Mayfair, da sviluppare per le sue reti TV e servizi di streaming. Anne Rice e suo figlio Christopher Rice saranno i produttori esecutivi di tutte le serie e i film siglati nell’accordo. Nel 2016 è stato annunciato per la prima volta che Rice stava progettando un adattamento per il piccolo schermo di Cronache dei Vampiri. Nel luglio 2018, quando lo show era in fase di sviluppo a Hulu, Rice ha sperato in “una rappresentazione fedele di questo materiale in stile Game of Thrones“.

Anne Rice commenta l’accordo con AMC

Commentando il nuovo accordo AMC, Anne Rice ha dichiarato: “È sempre stato il mio sogno vedere i mondi delle mie due più grandi serie unite sotto un unico tetto in modo che i registi potessero esplorare l’universo espansivo e interconnesso dei miei vampiri e delle streghe”. Per poi aggiungere: “Quel sogno è ora una realtà, e il risultato è uno degli affari più significativi ed emozionanti della mia lunga carriera”. Non si hanno notizie precise sui termini dell’accordo con AMC, ma un report precedente di Variety aveva parlato di una richiesta della Rice per le due saghe che oscillava tra i 30 ed i 40 milioni di dollari.

Questi tutti i titoli dei romanzi di Anna Rice che fanno parte del contratto, e che quindi saranno trasformati in diverse serie TV su Le Cronache dei Vampiri da AMC. Cronache dei vampiri: Intervista col vampiro (Interview with the Vampire). Scelti dalle tenebre (The Vampire Lestat). La regina dei dannati (The Queen of the Damned). Il ladro di corpi (The Tale of the Body Thief). Memnoch il diavolo (Memnoch The Devil). Armand il vampiro (The Vampire Armand). Merrick la strega (Merrick). Il vampiro Marius (Blood and Gold). Il vampiro di Blackwood (Blackwood Farm). Blood (Blood Canticle). Il principe Lestat (Prince Lestat). Prince Lestat and the Realms of Atlantis). Blood Communion: (A Tale of Prince Lestat). Nuove cronache dei vampiri: Pandora (Pandora). Vittorio the Vampire.