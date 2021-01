Cruel Summer, la serie thriller arriva su Prime Video

Amazon Prime Video assicura i diritti internazionali per Cruel Summer, la serie thriller di Jessica Biel e Michelle Purple. Una dramma avvolto di mistero, raccontato in maniera non convenzionale e con forti voci femminili, su cui Prime Video punta per tenere incollati i propri spettatori per ogni minuto della serie.

Prime Video annuncia la serie thriller Cruel Summer

Anni ’90. Una ragazza bella e popolare, amatissima in città, scompare. Una sua coetanea, dolce e impacciata, che apparentemente non c’entra nulla con lei, si ritrova a essere la persona più famosa della città e poi la persona più odiata d’America. Nell’arco di tre estati, il mistero di questa trama si scioglie ma libera il dramma. Una serie non convenzionale, raccontata seguendo ogni episodio sotto un diverso punto di vista.

Chi c’è nel cast di Cruel Summer?

Cruel Summer è una serie prodotta da Entertainment One con Iron Ocean Productions di Jessica Biel e Michelle Purple, che sono produttrice esecutive della serie. Il creatore è Bert V. Royal mentre la showrunner è Tia Napolitano, che ha già lavorato Grey’s Anatomy e Statin 19. Il cast della serie indipendente è pieno di giovani talenti e attori ottimi: Olivia Holt, Chiara Aurelia, Michael Landes, Froy Gutierrez, Harley Quinn Smith, Allius Barnes, Blake Lee, Brooklyn Sudano e Sarah Drew.

Brad Beale, Vice President, Worldwide Content Acquisition for Prime Video, commenta: “Con Cruel Summer, Jessica Biel, Michelle Purple, Bert V. Royal e Tia Napolitano hanno creato un dramma unico nel suo genere che inchioderà i clienti Prime Video allo schermo con un susseguirsi di misteriosi eventi. Questa serie così attesa è un importante nuovo tassello nel catalogo delle serie tv e dei film di Prime Video. Non vediamo l’ora che i clienti Prime possano godersi questo racconto così coinvolgente.”

Quando esce la serie?

Amazon non ha ancora rilasciato una data precisa, sebbene abbia spiegato che Cruel Summer arriva su Prime dopo il debutto americano su Freeform, che avviene comunque nel 2021.

Vi ricordiamo che per accedere allo streaming di Prime Video basta avere un account Amazon Prime. Le novità in arrivo sono sempre tante, in questo nostro articolo potete trovare le serie e i film in arrivo a gennaio 2021. Per restare informati su tutte le novità, iscrivetevi alla nostra newsletter.