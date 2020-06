Cuphead: il primo sguardo alla serie di Netflix

I produttori di The Cuphead Show!, in occasione dell’edizione di quest’anno dell’Annecy Festival, hanno svelato degli spezzoni della serie. Nel video che troverete nell’articolo si discute della colonna sonora oltre del fatto che verranno reclutati alcuni dei migliori jazzisti locali. Una scelta nata dal fatto che questo genere è un elemento caratteristico dei cartoni animati anni ’30, che a loro volta hanno influenzato questo show. La serie attualmente viene presentata all’Annecy Festival come work in progress, ma è già noto che saranno 11 episodi della durata di 10 minuti ciascuno.

Cuphead è un videogioco del 2017, nato dai due fratelli Jared e Chad Moldenhauer. I protagonisti sono due gemelli: Cuphead, appunto, e Mugman, esseri antropomorfi con le teste a forma di tazza. I due si trovano in difficoltà dopo aver perso una partita a dadi contro il Diavolo che reclama le loro anime. Per salvarsi dalla dannazione dovranno sobbarcarsi il compito di andare a riscuotere i contratti di tante altre figure sparse per la curiosa Isola Calamaio. Il gioco si presenta con una struttura piuttosto semplice, con sezioni di vero e proprio run ‘n’ gun e tanti scontri con boss. Il livello di sfida è alto a dispetto del concept di base e i giocatori dovranno impegnarsi per portare a casa l’ambita vittoria.

Due i protagonisti principali

Nello show dunque troviamo Cuphead, ispirato a Topolino, porta pantaloncini rossi, la testa a forma di tazza semi-sferica e il nasino rosso. Ha anche una cannuccia in testa piegata in due. Mugman, fratello di Cuphead, è molto simile a lui. Le differenze stanno nel naso blu più grosso, la cannuccia dritta, pantaloncini blu e una testa-tazza cilindrica. È ispirato a Oswald il coniglio fortunato.