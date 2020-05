E’ in arrivo Curon, la nuova serie originale italiana di Netflix

Curon è la nuova serie originale italiana Netflix, prodotta da Indiana Production. È un supernatural drama in cui mistero, leggenda e realtà si fondono assieme per creare ad una storia capace di trasportare gli spettatori in un incredibile viaggio alla scoperta di se stessi e della propria identità.

Curon, Dramma, Thriller e Sovrannaturale in una serie made in Italy

Di seguito la sinossi ufficiale di Curon:

‘Anna è appena tornata a Curon, sua città natale, insieme ai suoi gemelli adolescenti, Mauro e Daria. Quando Anna scompare misteriosamente, i ragazzi dovranno intraprendere un viaggio che li porterà a svelare i segreti che si celano dietro l’apparente tranquillità della cittadina e a trovarsi faccia a faccia con un lato della loro famiglia che non avevano mai visto prima. Scopriranno che si può scappare dal proprio passato ma non da sé stessi’.

La serie è composta da 7 episodi ed è diretta da Fabio Mollo e Lyda Patitucci. La scrittura è stata affidata a Ezio Abbate come head writer, insieme agli autori Ivano Fachin, Giovanni Galassi, e Tommaso Matano.

Il ricco cast è composto da Valeria Bilello (Anna), Luca Lionello (Thomas), Federico Russo (Mauro), Margherita Morchio (Daria), Anna Ferzetti(Klara), Alessandro Tedeschi (Albert), Juju Di Domenico (Miki), Giulio Brizzi (Giulio), Max Malatesta (Ober) e Luca Castellano (Lukas).

Il titolo della serie prende il nome dal piccolo paesino di Curon Venosta (in Alto-Adige), famoso per essere stato ricostruito a seguito della creazione del lago artificiale di Resia, che ha completamente sommerso il paese originale. Il paesino è noto per via dell’antico campanile della chiesa, datato 1357, che ancora sbuca dalle acque. Uno scenario che si dimostra dunque perfetto per narrare una storia fitta di mistero e occulto.

Curon sarà disponibile sulla piattaforma streaming di Netflix dal 10 giugno 2020, in tutti i Paesi in cui il servizio è attivo.