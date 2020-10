Una delle avventure più amate per D&D è disponibile da oggi in un'edizione di lusso

Curse of Strahd Revamped è la riedizione di lusso di Curse of Strahd, uno dei moduli di avventura più celebrati usciti negli scorsi anni per D&D 5E. L’avventura si svolge nel maestoso maniero del signore vampiro, il Conte Strahd von Zarovich: Castel Ravenloft. Stiamo parlando, se non fosse ovvio, della versione di D&D di uno dei topoi più classici delle storie dell’orrore degli ultimi centocinquant’anni: un gruppo di ingenui, eroici avventurieri, un castello terrificante circondato da scure nubi temporalesche, lupi che ululano, e la più educata e raffinata personificazione del male che possiate concepire. Il Conte vi ha invitati a cena…ma la sua impeccabile cortesia non può ingannarvi: siete certi che le prede sarete voi.

Curse of Strahd Revamped: il contenuto

La versione Revamped di questa avventura è disponibile da oggi nei negozi specializzati. Si tratta di un lussuoso (ed enorme!) box a forma di cassa da morto che contiene la seguente cuccagna di materiale:

Il manuale dell’avventura (ovviamente) : un librone di più di 200 pagine, con la solita qualità di costruzione che la Wizards of the Coast ci ha abituato ad attenderci, copertina rigida e l’illustrazione classica del modulo;

: un librone di più di 200 pagine, con la solita qualità di costruzione che la Wizards of the Coast ci ha abituato ad attenderci, copertina rigida e l’illustrazione classica del modulo; Creatures of Horror : un mini-manuale dei mostri di una ventina di pagine, contenente le schede e le statistiche di tutti i mostri incontrati nell’avventura;

: un mini-manuale dei mostri di una ventina di pagine, contenente le schede e le statistiche di tutti i mostri incontrati nell’avventura; Uno schermo del Dungeon Master : pensato specificamente per la run di Curse of Strahd Revamped, con tabelle e riferimenti su misura, e un’illustrazione tutta nuova della regione di Barovia;

: pensato specificamente per la run di Curse of Strahd Revamped, con tabelle e riferimenti su misura, e un’illustrazione tutta nuova della regione di Barovia; Una mappa doppia : da un lato troverete la regione di Barovia, dall’altro la mappa di Castel Ravenloft;

: da un lato troverete la regione di Barovia, dall’altro la mappa di Castel Ravenloft; Il mazzo dei tarocchi : 54 carte, che userete nell’avventura, accompagnato da un manualetto per l’uso e un deckbox dove riporre i tarocchi;

: 54 carte, che userete nell’avventura, accompagnato da un manualetto per l’uso e un deckbox dove riporre i tarocchi; La scheda del personaggio di Strahd ;

; 12 cartoline: eh sì, hanno decisamente scelto di sposare per intero l’idea dell’invito a cena col vampiro. Usatele per invitare i vostri giocatori alle sessioni!

Naturalmente, tutto questo bendidio ha un costo: nello specifico parliamo di $99.99. Non è poco, considerando che un manuale di avventura nuovo di zecca (come Rime of the Frostmaiden, di cui vi abbiamo parlato qui!) ne costa la metà…però stiamo parlando di un’edizione davvero di lusso. Se avete un gruppo affiatato e pianificate di trascorrere la notte di Halloween giocando a D&D non troverete nessuna avventura migliore di Curse of Strahd Revamped!