Primi trailer e immagini per Cursed, in arrivo il 17 luglio

Netflix ha annunciato nelle ultime ore l’arrivo di Cursed, con il primissimo trailer per la serie TV. Questo progetto, che si basa su un libro realizzato da Tom Wheeler e Frank Miller, affronterà le leggende legate a Re Artù da un punto di vista completamente nuovo. Sarà un ulteriore tuffo nel fantasy per la piattaforma, dopo gli ottimi risultati ottenuti con The Witcher.

Cursed, teaser trailer e immagini per la serie Netflix

Di seguito potete trovare la sinossi ufficiale del progetto:

“Cursed è una serie ideata e tratta dal libro di Tom Wheeler e Frank Miller ed è una rivisitazione della leggenda arturiana vista con gli occhi di Nimue, una ragazza con un dono misterioso, destinata a diventare la potente e tragica Dama del Lago.

Dopo la morte della madre, la giovane parte in missione in cerca di Merlino con l’incarico di consegnare un’antica spada, trovando un improbabile alleato nell’umile mercenario Artù. Durante il suo viaggio Nimue diventerà simbolo di coraggio e ribellione contro i terribili Paladini Rossi e il loro complice Re Uther. Cursed è una storia di formazione che affronta temi di attualità, come la distruzione dell’ambiente, il terrorismo religioso, l’assurdità della guerra e il coraggio di affrontare sfide impossibili“.

Qui invece è disponibile la gallery delle immagini rilasciate da Netflix per questa nuova serie.

In Cursed vedremo tornare sulla piattaforma Katherine Langford, nota per avere interpretato Hannah Baker in Tredici. L’attrice questa volta prenderà i panni di Nimue che, come leggiamo dalle informazioni rilasciate, è destinata a diventare la potente Dama del Lago.

Nel cast oltre a lei ci saranno Devon Terrell nei panni di Artù, Gustaf Skarsgård come Merlino e Sebastian Armesto nel ruolo del Re Uther Pendragon. Lo show farà il proprio debutto sulla piattaforma il prossimo 17 luglio.

Cosa ne dite? Vi ha incuriosito il teaser traler di Cursed?