Stando a quanto riportato dall’insider Daniel Ritchman, Warner Bros. voleva includere il Cyborg di Ray Fisher nel film stand-alone di Flash. Ritchman fa però notare come le varie fasi di riscrittura che ha attraversato la pellicola potrebbero infine escludere questa possibilità. Cyborg, il cui vero nome è Victor Stone, sarà uno dei grandi protagonisti della Zack Snyder’s Justice League. La versione del regista, al contrario di quella cinematografica, prevede un ruolo centrale del supereroe. La Snyder Cut verrà resa disponibile su HBO Max nel corso del 2021.

The Flash uscirà nel 2022

Anticipato a giugno 2022 in seguito ai cambiamenti effettuati nel calendario dello studio, Flash seguirà le vicende del velocista scarlatto apparso in Justice League in una storyline ispirata ad una delle miniserie a fumetti più amate degli ultimi anni, Flashpoint.

Cyborg, il cui vero nome è Victor Stone, è un personaggio dei fumetti DC Comics creato da Marv Wolfman e George Pérez nel 1980. Cyborg è noto per essere uno storico membro del supergruppo dei Giovani Titani e della Lega della giustizia (Justice League); i suoi nemici peggiori sono Gizmo, Atlas, Brother Blood, Darkseid, Steppenwolf, Deathstroke e Trigon. Nell’universo DC post-reboot. Cyborg diventa uno dei membri fondatori della nuova Justice League. Victor Stone compare nel quindicesimo episodio della quinta stagione di Smallville (Cyborg), interpretato da Lee Thompson Young. Il personaggio, con lo stesso interprete, ritorna nell’undicesimo episodio della sesta stagione (La lega della giustizia).

È uno dei protagonisti delle serie animate Teen Titans e Teen Titans Go! (cartone parodistico che lo mostra come un ragazzo pigro e ottuso al pari dell’amico Beast Boy, ma anche come un donnaiolo), e dei film Teen Titans: Trouble in Tokyo, Justice League: War, Justice League: Il trono di Atlantide, Justice League vs. Teen Titans, Batman Unlimited: L’alleanza dei mostri e Teen Titans Go! Il film. Fa parte anche delle serie live-action Doom Patrol (2019-in corso) e Titans (2018-in corso), interpretato da Joivan Wade.