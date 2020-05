Da 5 Bloods: online il trailer ufficiale del fim di Spike Lee per Netflix

È stato diffuso il trailer ufficiale di Da 5 Bloods, il nuovo film di Spike Lee in arrivo prossimamente su Netflix. Dopo settimane di anticipazioni, arrivano le prime immagini del nuovo lavoro del regista che segue le vicende di quattro veterani afroamericani dalla guerra del Vietnam.

Paul (Delroy Lindo), Otis (Clarke Peters), Eddie (Norm Lewis) e Melvin (Isiah Whitlock Jr.) sono i 4 protagonisti che tornano nei luoghi in cui avevano combattuto per seguire le tracce del loro caposquadra (Chadwick Boseman), ma soprattutto per trovare i lingotti d’oro che avevano seppellito. La squadra è accompagnata dal figlio di Paul (Jonathan Majors), che scopre con i propri occhi i segni che il conflitto ha lasciato su di loro.

Il cast di Da 5 Bloods

Da 5 Bloods descrive il punto di vista di Spike Lee sul conflitto in Vietnam. Il regista di BlaKkKlansman mostra le conseguenze sulla società americana, concentrandosi in particolare sulla popolazione afroamericana. Quest’ultima, una volta fatto rientro in patria, ha incontrato ulteriore odio ed ingiustizie.

Nel cast di Da 5 Bloods ci sono anche Mélanie Thierry, Paul Walter Hauser, Jasper Pääkkönen, Johnny Trí Nguyễn, Van Veronica Ngo e Jean Reno. Lee ha diretto, scritto e prodotto il film, mentre Danny Bilson, Paul DeMeo e Kevin Willmott sono ereditato come co-sceneggiatori per Danny Bilson, Paul DeMeo e Kevin Willmott e Lloyd Levin, Beatriz Levin e Jon Kilik per la produzione.

Da 5 Bloods, che vedrà anche la partecipazione speciale dell’attore francese Jean Reno, debutterà su Netflix il 12 giugno. Questa la sinossi dello show: “Dal premio Oscar Spike Lee ecco la storia di quattro veterani afroamericani, Paul (Delroy Lindo), Otis (Clarke Peters), Eddie (Norm Lewis) e Melvin (Isiah Whitlock Jr.), che tornano in Vietnam”. Una dura battaglia è alle porte: “Mentre cercano i resti del loro caposquadra (Chadwick Boseman) e un tesoro nascosto, i nostri eroi, con l’aiuto dell’apprensivo figlio di Paul (Jonathan Majors), si battono contro uomo e natura e sono messi di fronte alle piaghe mai sanate dell’immorale guerra del Vietnam”.