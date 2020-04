Da dove nasce il nome originale di Finn in Star Wars?

L’account Twitter della saga stellare Star Wars ha svelato un easter egg all’interno di Star Wars: Il risveglio della forza. Il dettaglio nascosto riguarda Finn, ed in particolare il suo nome da Stormtrooper, FN-2187. Il numero è infatti lo stesso della cella in cui era imprigionata Leia Organa nel capostipite della Skywalker Saga nel 1977. Gli aneddoti però non finiscono qui, considerando che la cella è anche un omaggio a un cortometraggio canadese intitolato 21-87. Quest’ultimo è molto piaciuto a George Lucas che ha quindi deciso di ricordarlo nel film.

Di seguito il tweet ufficiale:

Finn’s stormtrooper number was FN-2187. The # is a homage to cell 2187 located in detention block AA-23 on the Death Star, the cell of Princess Leia in A New Hope. Cell 2187 from ANH is a ref. to “21-87” a National Film Board of Canada short that inspired a young George Lucas. pic.twitter.com/dBdY0kZ7nW — Star Wars (@starwars) April 10, 2020

Finn è interpretato da John Boyega

Finn è un personaggio immaginario nel franchise di Star Wars. È apparso per la prima volta nel film di Star Wars: Il risveglio della forza del 2015 come uno stormtrooper del Primo Ordine che, scioccato dalla crudeltà dell’Ordine nella sua prima missione di combattimento, fugge e unisce le forze con Rey e successivamente la Resistenza. È interpretato dall’attore inglese John Boyega, che ha ripreso il ruolo in Star Wars: The Last Jedi e Star Wars: The Rise of Skywalker. L’idea per il personaggio, il cui nome durante la pre-produzione era Sam, venne dallo sceneggiatore Lawrence Kasdan.

Infine ricordiamo che Star Wars: Il risveglio della Forza, noto anche come Star Wars: Episodio VII – Il risveglio della Forza, è un film del 2015 diretto, co-scritto e co-prodotto da J. J. Abrams. È il settimo episodio della saga di Guerre stellari, ed è ambientato circa trent’anni dopo gli eventi de Il ritorno dello Jedi. Il risveglio della Forza è il primo film della cosiddetta “trilogia sequel”, annunciata in seguito all’acquisto della Lucasfilm da parte di The Walt Disney Company nell’ottobre 2012. Il film ha ottenuto un notevole successo di incassi e critica, venendo candidato a svariati premi cinematografici, tra i quali cinque Premi Oscar 2016 e quattro Premi BAFTA 2016.