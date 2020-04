Daisy Ridley commenta le reazioni a Star Wars: L’ascesa di Skywalker

Daisy Ridley ha rivelato di non aver ben accettato le critiche ricevute dopo Star Wars: L’Ascesa di Skywalker. L’ultimo capitolo della nuova trilogia di Star Wars, che la vede nei panni della protagonista Rey, ha subito infatti critiche anche dure, dividendo in maniera netta i fan della saga. In un’intervista rilasciata al podcast DragCast, la Ridley ha ammesso di essersi sentita in difficoltà di fronte alle reazioni di alcuni fan. “Gennaio non è stato bello. – ha esordito – È stato strano, mi è sembrato che tutto l’amore dei fan per i film precedenti fosse svanito nel nulla”. Per poi aggiungere: “Ho guardato il documentario, il making-of, questa settimana ed è così pieno d’amore”.



Star Wars: Daisy Ridley delusa dalle critiche

Daisy Ridley ha un leggero sospetto sul cambio di rotta: “penso che sia assurdo essere parte di qualcosa fatta con così tanto amore e poi vedere le persone… sapete, tutti hanno il diritto di non apprezzare qualcosa, ma mi è sembrato che ci sia stato un leggero cambiamento”. A riguardo espone una sua teoria: “Penso che dipenda molto dall’atteggiamento della gente sui social media”. Quindi parte della colpa sarebbe dei nuovi mezzi di comunicazione: “In passato se andavi a vedere un film e non ti piaceva, rimaneva lì, non twittavi”.

Star Wars: L’ascesa di Skywalker, noto anche come Star Wars: Episodio IX – L’ascesa di Skywalker, è un film del 2019 diretto da J. J. Abrams. Scritto da J. J. Abrams e Chris Terrio, prodotto da Lucasfilm e Bad Robot Productions e distribuito da Walt Disney Studios Motion Pictures, è il nono capitolo della saga di Guerre stellari e il terzo e ultimo film della cosiddetta “trilogia sequel”. Composta da Star Wars: Il risveglio della Forza (2015) e Star Wars: Gli ultimi Jedi (2017); il film è ambientato un anno dopo gli eventi di quest’ultimo. Il film ha ottenuto tre candidature ai Premi Oscar 2020[4] e tre ai Premi BAFTA 2020.