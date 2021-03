Dakota Fanning sarà Susan Ford in The First Lady

Dakota Fanning interpreterà Susan Elizabeth Ford al fianco di Betty Ford di Michelle Pfeiffer e Gerald Ford di Aaron Eckhart nella serie antologica della Showtime The First Lady, con Viola Davis, Pfeiffer e Gillian Anderson. Davis è il produttore esecutivo della serie, diretto e prodotto da Susanne Bier e prodotto da Lionsgate TV e Showtime. La First Lady, creata da Aaron Cooley, è una rivisitazione della leadership americana, raccontata attraverso l’obiettivo delle donne nel cuore della Casa Bianca. La prima stagione si concentra su Eleanor Roosevelt (Anderson), Betty Ford (Pfeiffer) e Michelle Obama (Davis).

Dakota Fanning interpreterà la figlia di Gerald Ford

Dakota Fanning apparirà in sei episodi e interpreterà Susan Elizabeth Ford, l’unica figlia e figlia minore del presidente Gerald Ford (Eckhart) e Betty Ford (Pfeiffer). Da adolescente alla Casa Bianca durante la tumultuosa metà degli anni ’70, ha spesso introdotto idee progressiste nella famiglia presidenziale. La First Lady riunisce Fanning con Michelle Pfeiffer, con la quale ha recitato nel film del 2001 I Am Sam. Per la sua interpretazione nel film, la bambina di sette anni, Fanning è diventata la più giovane interprete ad essere stata nominata per un SAG Award. Ha vinto un premio come miglior giovane attore/attrice della critica per I Am Sam e per War of the Worlds.

Dakota Fanning si unisce a un cast di serie che include anche O-T Fagbenle e guest star ricorrenti come Rhys Wakefield, Judy Greer, Jayme Lawson e Kristine Froseth. Cooley e Bier sono i produttori esecutivi della serie insieme a Davis, Julius Tennon e Andrew Wang tramite JuVee Productions. Oltre a Cathy Schulman tramite la sua Welle Entertainment, Jeff Gaspin tramite Gaspin Media, Brad Kaplan tramite Link Entertainment. Fanning ha recentemente recitato nei due episodi di The Alienist di TNT ed è apparso in C’era una volta a Hollywood. È rappresentata da UTA, Echo Lake Entertainment e dall’avvocato Steve Warren.