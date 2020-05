Dakota Johnson protagonista nel nuovo film di Olivia Wilde

Dakota Johnson è stata scelta per il nuovo film di Olivia Wilde, Don’t Worry Darling. Dopo il successo in La rinvincita delle sfigate, la Wilde dirigerà il thriller in cui reciterà in un ruolo di supporto. La sceneggiatrice Katie Silberman di Booksmart gestirà la sceneggiatura di cui la prima stesura è opera di Carey e Shane Van Dyke, nipoti di Dick Van Dyke. Saranno anche coproduttori esecutivi con Catherine Hardwicke per la New Line. Insieme a Olivia Wilde nel film ci saranno Florence Pugh, Shia LaBeouf e Chris Pine, che sono stati scelti il ​​mese scorso. Il film è “un thriller psicologico ambientato in una comunità isolata nel deserto della California degli anni ’50, con una casalinga la cui realtà inizia a cambiare rivelando una verità inquietante”.

Olivia Wilde racconterà la vita di Kerri Strug

Olivia Wilde sta anche lavorando a un film sulla vita dell’eroe olimpico Kerri Strug, Perfect. Si tratta di un’atleta che ai giochi olimpici di Atlanta del 1996 conclude la sua performance su una gamba gravemente ferita. Il tutto per assicurarsi la medaglia d’oro per la squadra di ginnastica femminile degli Stati Uniti.

Riguardo la scelta del cast, Dakota Johnson è apparsa nella trilogia di Cinquanta sfumature, nel remake di Suspiria e ha già recitato con Shia LaBeouf nel film In viaggio verso un sogno – The Peanut Butter Falcon. La Johnson ha raggiunto la fama internazionale nel 2015 dopo aver vestito i panni di Anastasia Steele nel film Cinquanta sfumature di grigio. Primo capitolo della trilogia cult dei romanzi della scrittrice inglese E. L. James, accanto a Jamie Dornan che le fa ottenere nel 2016 un People’s Choice Award all’attrice preferita in un film drammatico. Florence Pugh ha ottenuto una nomination ai BAFTA per Piccole donne e ricevuto ottime critiche per la sua interpretazione nell’horror Midsommar.