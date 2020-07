Daniel Bruhl parla del suo ritorno come Barone Zemo

Daniel Bruhl interpreterà il barone Zemo in Falcon and The Winter Soldier. Lo stesso attore ha svelato alcuni dettagli del personaggio durante un’intervista promozionale per The Alienist: Angel of Darkness. Brühl ha parlato del momento in cui è giunta la voce ufficiale che avrebbe riprese il ruolo del temibile avversario di Captain America. Queste le sue parole: “È stato divertente perché per me Angel of Daskness è stata la prima volta in cui re-interpretavo un personaggio e poi, all’improvviso, durante le riprese, mi hanno detto che volevano tornassi anche per Falcon and the Winter Soldier”.

Daniel Bruhl racconta dell’incontro con i due protagonisti

Daniel Bruhl ha poi svelato un curioso aneddoto su Barone Zemo : “Ricordo che Kari Skogland, il regista, è venuto a Budapest dove ho girato alcune scene nei panni di Zemo ed ero molto felice di poter indossare di nuovo quella maschera”. Una lieta notizia: “Mi divertii davvero tanto ad interpretare un personaggio così diverso e complesso e soprattutto a far parte del Marvel Cinematic Universe”. Occasione anche per conoscere due protagonisti: “Ricordo di aver conosciuto attori meravigliosi e mi ha fatto piacere incontrare di nuovo Sebastian Stan e Anthony Mackie. Per me è stato come tornare in un posto che già conoscevo, ma al tempo stesso essere parte di qualcosa completamente nuovo e diverso”.

L’attore ha anche rivelato che lo spettacolo – che avrebbe dovuto essere presentato in anteprima alla fine di quest’anno su Disney+ – non aveva ancora finito le riprese prima che il coronavirus interrompesse la produzione e che ci fosse ancora del lavoro da fare. Queste le considerazioni a riguardo: “Siamo stati colpiti dal coronavirus mentre stavamo girando lo spettacolo, quindi speriamo di poter tornare molto presto”. C’è una grande speranza: “Non siamo riusciti a finire e a concludere. È ancora qualcosa che dobbiamo fare. Incrociamo le dita con la speranza che tutto ciò accada il prima possibile”.