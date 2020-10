Daniel Craig ha un semplice consiglio per il prossimo Bond...

Daniel Craig, con il film No Time To Die, chiuderà la sua avventura nei panni di James Bond. L’attore ha deciso di dare un prezioso consiglio al suo successore. “Non incasinare tutto!“, è stata la sua risposta quando Jimmy Fallon, durante il Tonight Show, gli ha posto il quesito. Il suo consiglio contiene dunque un pizzico di ironia ma è anche un preciso avvertimento. “È un ruolo bellissimo, incredibile. Devi lasciarlo meglio di come l’hai trovato”, ha aggiunto in seguito. Ricordiamo che Craig ha ottenuto il titolo di Bond più longevo grazie ai suoi 14 anni di attività, superando Moore.

Il commento di Daniel Craig sull’ennesimo rinvio

Daniel Craig ha poi commentato l’ennesimo rinvio di No Time To Die: “È una cosa più grande di tutti noi. Vogliamo solo che le persone vadano a vedere il film nel modo giusto e in modo sicuro”. Per poi aggiungere: “Vogliamo far uscire il film contemporaneamente in tutto il mondo, e questo non è semplicemente il momento giusto. Incrociando le dita, il prossimo 2 aprile sarà la data perfetta”.

Ricordiamo che “No Time to Die”, l’ultimo capitolo di James Bond, è stato rinviato al prossimo anno. Il film, interpretato da Daniel Craig, dovrebbe uscire nei cinema il 2 aprile 2021, un anno dopo rispetto a quanto inizialmente previsto. Curiosamente, “No Time to Die” è ora programmato nello stesso fine settimana del sequel “Fast & Furious” “F9”. Dopo il primo ritardo, il film è stato proiettato in anteprima nel Regno Unito il 12 novembre e in Nord America il 20 novembre.

“I produttori di MGM, Universal e Bond, Michael G. Wilson e Barbara Broccoli, hanno annunciato oggi che l’uscita di ‘No Time To Die,’ il 25° film della serie di James Bond, sarà rimandato al 2 Aprile”, hanno dichiarato i produttori in in una dichiarazione congiunta. “Comprendiamo che il ritardo sarà deludente per i nostri fan, ma ora non vediamo l’ora di vedere il film “il prossimo anno”. Questo il comunicato ufficiale.