Danny Elfman parteciperà a Coachella nel 2020

Conoscete il Festival di Coachella? Si tratta di uno degli eventi musicali più noti degli Stati Uniti, che si svolge ogni anno dal 2001 (con una prima sfortunata edizione nel 1999) in California. Sono tantissimi gli artisti e personalità che vi hanno partecipato negli anni, dai Red Hot Chili Peppers ai Radiohead, passando per Paul McCartney, Lorde, Lady Gaga, Childish Gambino e tantissimi altri. Poche ore fa è avvenuto l’annuncio dei nomi del Coachella di quest’anno e tra questi c’è anche quello di Danny Elfman. Una scelta decisamente curiosa, che sta facendo impazzire i fan del musicista.

Danny Elfman sarà a Coachella 2020

Weekend 1 is sold out 🌴 Register for Weekend 2 presale at https://t.co/x8PRTb12Eh. Presale starts Monday 1/6 at 12pm PT pic.twitter.com/QPRYnJVe9P — Coachella (@coachella) January 3, 2020

Se questo nome non vi dice nulla, probabilmente vi possono aiutare quelli dei film a cui ha lavorato. Danny Elfman è infatti uno dei più importanti autori di colonne sonore cinematografiche attualmente in attività. Negli anni ha lavorato moltissimo con il regista Tim Burton ad esempio, collaborando con lui per titoli come Edward mani di forbice, Batman e Il pianeta delle scimmie.

Tuttavia il curriculum cinematografico di Elfman non si ferma certo qui. Dalla trilogia di Spider-Man di Sam Raimi a Hulk di Ang Lee, passando per Men in Black, Good Will Hunting, Il lato positivo – Silver Linings Playbook, Mission: Impossible e molti altri ancora, ci sono davvero tanti titoli su cui ha lavorato. Vale la pena di citare tra le sue opere anche la ben nota sigla dei Simpson, assolutamente iconica.

Come annuncia lui stesso nel tweet qui sotto, è probabile che Elfman torni anche ad assumere il ruolo di frontman degli Oingo Boingo, la band in cui ha iniziato la sua carriera musicale.

I guess the cat is out of the bag. @coachella 2020! Danny Elfman… Past, Present and Future! From Boingo to Batman and Beyond!#coachella #coachella2020 pic.twitter.com/qVKk4Siq3z — Danny Elfman (@dannyelfman) January 3, 2020

Insomma, una presenza decisamente curiosa ma che sicuramente offrirà un’esperienza interessante a tutti gli appassionati che saranno presenti al concerto. E voi, avete già prenotato i biglietti per vedere la grande esibizione di Danny Elfman a Coachella 2020?