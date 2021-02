Darcy Lewis tornerà dopo WandaVision?

WandaVision ha visto il ritorno di personaggi secondari da tutto il Marvel Cinematic Universe, tra cui Kat Dennings nei panni di Darcy Lewis. Ora, Dennings ha rivelato di essere pronta a riprendere il suo ruolo nei futuri progetti dei Marvel Studios una volta concluso WandaVision. Durante un’intervista con Extra TV, all’attrice è stato chiesto se sarebbe apparsa in Thor: Love and Thunder, che ha recentemente iniziato la produzione in Australia. Lei ha ammesso di non sapere se sarebbe stata nel film, ma ha spiegato che sarebbe comunque apparsa in altri progetti Marvel. “Ci sono alcune cose che ho fatto per la Marvel che stanno uscendo che non sono questo, ma probabilmente non posso dirlo”, ha spiegato.

In WandaVision deve risolvere il mistero intorno a Westview

Kat Dennings, alias Darcy Lewis, in precedenza aveva espresso il suo interesse ad unirsi a una potenziale serie spin-off di WandaVision incentrata su Jimmy Woo (Randall Park). La Dennings è apparsa per la prima volta nel ruolo del dottor Darcy Lewis in Thor e in seguito avrebbe ripreso il ruolo in Thor: The Dark World. Darcy si è presentato a WandaVision con una laurea in astrofisica, con l’intenzione di aiutare S.W.O.R.D. per risolvere il mistero di Westview e come si lega ai poteri di Wanda Maximoff.

Scritto da Jac Schaeffer e diretto da Matt Shakman, WandaVision è interpretato da Elizabeth Olsen nei panni di Wanda Maximoff / Scarlet Witch, Paul Bettany nei panni di Vision. Oltre a Randall Park nei panni dell’agente Jimmy Woo, Kat Dennings nei panni di Darcy Lewis. Completano la squadra Teyonah Parris nei panni di Monica Rambeau e Kathryn Hahn nei panni di Agnes. I nuovi episodi vanno in onda il venerdì su Disney +.

La showrunner di WandaVision Jac Schaeffer ha commentato il finale della quinta puntata. Un episodio molto discusso dai fan visto l’arrivo di Pietro Maximoff, il fratello morto di Wanda in Avengers: Age of Ultron, interpretato da Evan Peters. Jac Schaeffer, in un’intervista disponibile sul sito Marvel.com, ha deciso di spiegare lo sviluppo dell’idea.