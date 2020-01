Daredevil e altri eroi potrebbero tornare a Marvel nel 2020

Il progetto di collaborazione tra Marvel e Netflix era iniziato benissimo con la prima stagione di Daredevil. Lo show lasciò tutti a bocca aperta, con il suo stile molto più dark e duro rispetto al resto del MCU, conquistando la critica e il pubblico. Con il tempo però questa collaborazione è proseguita in maniera altalenante fino a che nel 2018 uno dopo l’altro tutti gli show hanno dovuto subire la cancellazione. E che fine faranno i vari eroi protagonisti?

Daredevil tornerà presto in mano alla Marvel?

Ci sono stati diversi report che in qualche modo hanno cercato di ricostruire l’accordo tra i Marvel Studios e Netflix per l’utilizzo dei personaggi. Da quanto è emerso sembra che l’esclusiva della piattaforma sui vari eroi scada dopo un certo periodo di tempo dopo la cancellazione degli show. Non è chiaro quanto sia lungo questo intervallo, ma in generale si parla di 18-24 mesi.

Se ciò dovesse essere vero (ma occhio, non è certo) significherebbe che già nel 2020 Iron Fist e Luke Cage potrebbero tornare disponibili per la Casa delle Idee. Nella migliore delle ipotesi l’esclusiva per i due eroi scadrebbe a metà aprile, nella peggiore a ottobre, mentre quella su Daredevil circa un mese dopo.

È importante sottolineare però che non è trapelato quali siano le limitazioni per i Marvel Studios fino allo scadere del termine. Le ipotesi più accreditate sostengono che non sia possibile iniziare lo sviluppo di un progetto che coinvolga questi personaggi a qualsiasi livello. Questo significa che un’eventuale serie TV revival dovrebbe partire da zero dopo le scadenze sopracitate. Questo significa che molto probabilmente non rivedremo gli eroi prima della Fase 5.

Però chissà, non avendo i dettagli dell’accordo a disposizione, è sempre possibile sperare. Magari riusciremo a vedere un piccolo cameo nel prossimo futuro… Voi vorreste rivedere Daredevil e soci nel Marvel Cinematic Universe?