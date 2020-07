Attraverso le pagine dell’albo Free Comic Book Day 2020: X-Men 1, Marvel Comics ha annunciato un nuovo evento intitolato Dark Ages, scritto da Tom Taylor (DCeased) e disegnato da Iban Coello (Venom). La presentazione del progetto è avvenuta con un teaser che ne riporta il logo insieme al sottotitolo «Dov’eri quando le luci si sono spente? […] una saga dell’universo Marvel». Nelle pagine troviamo Iron Man e i Vendicatori che si trovano in una città distrutta da una sorta di improvviso e violento terremoto.

Iron Man perde una gamba

Iron Man, a causa di un guasto alla sua armatura, si trova in grande difficoltà. Questa situazione lo porta infatti a precipitare verso il suolo. Durante la caduta impatta con un areo e perde la gamba sinistra. La storia termina con Pepper Potts che sorregge Iron Man dicendogli: «È diventato tutto… buio». La scritta “Dark Ages” della Marvel è realizzata con un cromo metallico e con le lettere riempite in una tinta rosso ruggine.

Tornando a Iron Man, di recente sui social è stata svelata un’immagine di Avengers: Infinity War che mostra Benedict Cumberbatch, nei panni di Stephen Strange, mentre indossa l’armatura di Iron Man. Tutto ciò durante il confronto con Fauce d’Ebano. La scena in questione sarebbe dovuta presentarsi quando Iron Man e Spider-Man si uniscono per salvare Doctor Strange da Fauce d’Ebano. Stephen McFeely ha spiegato: “C’erano altre versioni di questo salvataggio. Alcune erano semplicemente fantastiche e lunghe da fare. Ma comunque, si può sognare…”. Ricordiamo che come accaduto per Spider-man 3, anche Doctor Strange 2 ha una nuova data di uscita. Il film uscirà nelle sale americane il 25 marzo 2022. Il sequel del film sarà diretto da Sam Raimi e avrà come protagonista Benedict Cumberbatch nel ruolo dell’eroe Marvel visto per l’ultima volta in Avengers: Endgame.