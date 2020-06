Online il trailer della terza stagione di Dark

Ha debuttato questa mattina il primo trailer ufficiale della terza stagione di Dark. La serie Netflix di fantascienza, sta per tornare sulla piattaforma di streaming con nuovi episodi e i fan sono già in visibilio. C’è tantissima curiosità intorno a questo progetto e ora finalmente gli appassionati possono avere un primo assaggio di ciò che li attende in questa nuova avventura. Potete trovare il filmato qui di seguito.

Dark, ecco il trailer della terza stagione

Il trailer di Dark non risponde ancora a tutte le nostre domande, ma come hype siamo a posto fino al 27 giugno. Gepostet von Netflix am Donnerstag, 11. Juni 2020

Nella didascalia del post il servizio di streaming ricorda agli appassionati che la terza stagione di Dark sarà disponibile su Netflix a partire dal 27 giugno. Questa porterà a conclusione la serie, con un finale che dovrebbe dare risposta a tutti i dubbi degli appassionati degli ultimi anni.

Questo perché fin dalla sua prima stagione, uscita nel 2017, lo show Netflix di produzione tedesca, è stato caratterizzato da una trama intricata e complessa. Sfruttando elementi presi dal genere della fantascienza e unendoli al thriller e al drama, la serie ha creato una profonda rete di rapporti interpersonali nella cittadina di Winden.

Nel tempo, la complessità di questo show e le difficoltà a dipanare la matassa per gli appassionati è stata spesso fonte di ironia, anche dallo stesso servizio di streaming. Anche per questo motivo, in molti in queste ore ne stanno approfittando per ripassare le stagioni precedenti, in modo da arrivare preparati al gran finale. Se volete, potete trovare a questo indirizzo il nostro riassunto della prima stagione, che vi aiuterà a sciogliere alcuni dubbi.

Vi ricordiamo che Dark arriverà con la sua terza e ultima stagione su Netflix il prossimo 27 giugno.