La Justice League di Zack Snyder uscirà su HBO Max nel 2021. Il film, che secondo quanto riferito avrà un budget di $ 20-30 milioni, introdurrà finalmente Darkseid nel DC Extended Universe. In previsione di questo debutto, il regista ha condiviso uno sguardo ufficiale al cattivo del film.

He's coming… to HBO Max pic.twitter.com/tthWwAqzWp — Zack Snyder (@ZackSnyder) May 27, 2020

“Sta arrivando … per HBO Max”, ha twittato, condividendo un’immagine di Darkseid da una delle scene tratte della sua versione di Justice League. Non è la prima volta che Snyder ci fa dare uno sguardo al “suo” Darkseid: lo scorso anno il regista ha infatti condiviso più immagini e modelli VFX del villain.

Ray Porter interpreterà Darkseid

Ray Porter, che aveva già girato sequenze per il film, ha intanto confermato di aver interpretato il personaggio in un post pubblicato su Twitter. “Detto questo, e dato che mi è stato dato il permesso … Ciao, sono Ray”, ha esordito, per poi aggiungere “Ho interpretato Darkseid nella Justice League di Zack Snyder. Ecco. Adesso è uscito”. Il tweet di Porter fa anche riferimento al fatto che tempo fa ebbe il timore di aver infranto il contratto di riservatezza con Warner per aver parlato del suo ruolo.

Ricordiamo che la Justice League ha visto Ben Affleck nei panni di Batman, Gal Gadot nei panni di Wonder Woman, Henry Cavill nei panni di Superman. Oltre a Amy Adams nei panni di Lois Lane, Jason Momoa nei panni di Aquaman, Ezra Miller nei panni di Flash, Ray Fisher nei panni di Cyborg. Per concludere Jeremy Irons nei panni di Alfred Pennyworth, Diane Lane nei panni di Martha Kent, Ciarán Hinds come Steppenwolf, Jesse Eisenberg come Lex Luthor e JK Simmons come commissario Gordon. Il taglio del film di Snyder dovrebbe arrivare su HBO Max nel 2021.