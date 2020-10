Doctor Strange 2: rivelata la data delle riprese da Benedict Cumberbatch

Mentre la Disney ha recentemente spostato il suo intero calendario di rilascio, incluso l’ultimo film Marvel Cinematic Universe del 2020 rimasto, Black Widow, la produzione non si ferma. Il film Marvel Shang-Chi e la leggenda dei dieci anelli ha ripreso silenziosamente la produzione in Australia di recente. Pare inoltre che le riprese di Doctor Strange 2 inizieranno entro la fine dell’anno. La star Benedict Cumberbatch ha rivelato in un’intervista a WatchTime (tramite Fandom) che è attualmente in pre-produzione il sequel. Quest’ultimo è intitolato Doctor Strange in the Multiverse of Madness, e le riprese dovrebbero iniziare a “fine ottobre o inizio novembre”.

Elizabeth Olsen dovrebbe vestire i panni di Scarlet Witch

Le riprese del film avrebbero dovuto iniziare all’inizio di quest’anno, ma quei piani sono stati interrotti a causa della pandemia di COVID-19. Non sappiamo ancora molto della storia di Doctor Strange 2, tuttavia sembra che Elizabeth Olsen reciterà nel film come Scarlet Witch. Inoltre lo show si collegherà direttamente agli eventi dei Marvel Studios. Ricordiamo che la serie Disney+ WandaVision sarà presentata in anteprima entro la fine dell’anno.

Scott Derrickson, che ha diretto il primo Doctor Strange, originariamente doveva a dirigere il sequel. Per divergenze creative nel gennaio 2020 ha invece abbandonato. Meno di un mese dopo, tuttavia, l’iconico regista Sam Raimi (The Evil Dead) ha firmato per subentrare come regista, con Michael Waldron (che sta scrivendo sulla prossima serie Disney + Loki) che riscrive la sceneggiatura esistente. Non sono stati annunciati ulteriori casting, quindi sarà interessante vedere chi altro si unisce al progetto, ma se le riprese inizieranno effettivamente entro il prossimo mese, aspettati che quel tipo di notizie arrivi molto presto. L’uscita di Doctor Strange in the Multiverse of Madness è prevista per il 25 marzo 2022.