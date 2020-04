Ecco quando torneranno gli Agents of S.H.I.E.L.D.

La serie Marvel si prepara al ritorno in onda per un'ultima stagione

Si sta per concludere l’avventura di Phil Coulson, Skye, Mack e tutti gli altri eroi dell’agenzia segreta più nota dell’universo Marvel. Stiamo parlando ovviamente dell’ultima stagione, di cui è appena stata annunciata la data di uscita, di Agents of S.H.I.E.L.D.. La squadra tornerà in onda per concludere le vicende dello show a partire dal prossimo 27 maggio come sempre sul canale americano ABC. Attenzione però, nelle prossime righe troverete spoiler sugli episodi già trasmessi, per cui se non siete in pari procedete con attenzione nella lettura!

Agents of S.H.I.E.L.D. ecco la data di uscita dell’ultima stagione (insieme a un teaser)

L’annuncio è avvenuto ieri sui canali social della serie TV, con la rivelazione del nuovo logo. Illuminato da una luce azzurra e decorato con le stelle e strisce della bandiera americana, sotto di esso troviamo la tanto attesa data di ritorno della serie, fissata per il 27 maggio.

Poco dopo è arrivato anche un primo teaser della nuova stagione. Protagonista assoluto è il redivivo Phil Coulson che torna in un’ulteriore versione, come abbiamo potuto vedere nel misterioso finale della sesta stagione. L’ex-direttore dello S.H.I.E.L.D. è pronto ad aiutare i suoi alleati ancora una volta, accompagnandoli in quella che sembra essere (almeno in parte) una grande avventura nel passato.

Will you accept this mission? Watch the premiere of Marvel's #AgentsofSHIELD Wednesday, May 27 on ABC. pic.twitter.com/L6SWMq4C6b — Marvel's Agents of S.H.I.E.L.D. (@AgentsofSHIELD) April 14, 2020

Agents of S.H.I.E.L.D. è stato il primo show in live-action a legarsi all’universo cinematografico Marvel. Nonostante questa connessione si sia fatta sempre più debole nel corso del tempo, con meno riferimenti e sempre più a senso unico, è rimasto un prodotto molto apprezzato dai fan del franchise. Le avventure di Coulson, May e tutti gli altri protagonisti sono riusciti a conquistare i cuori degli appassionati che li hanno seguiti finora.

La data di debutto dell’ultima stagione di Agents of sarà quindi il prossimo 27 maggio. Siete pronti a salutare questo show?