Le riprese della seconda stagione di The Mandalorian stanno per terminare. Gina Carano ha svelato su Instagram nei giorni scorsi di aver concluso il suo impegno sul set della serie. Intanto, stando alle ultime notizie, Dave Filoni potrebbe essere il regista dell’episodio finale.

Un nuovo post su Instagram del direttore della fotografia Baz Idoine suggerisce infatti che il regista abbia proprio diretto il finale di stagione. L’immagine mostra sia il nome di Idoine che quello di Filoni. Non sarebbe la prima volta che Dave Filoni dirige un episodio dello spettacolo. Il regista, nella scorsa stagione, è stato impegnato in due episodi: uno nella premiere “Chapter 1: The Mandalorian” e un altro nel quinto episodio, “Chapter 5: The Gunslinger “.

The Mandalorian arriverà in Italia il 2 Ottobre

La serie è stata creata da Jon Favreau. Il cast è guidato da Pedro Pascal che veste i panni del cacciatore di taglie che dà il nome allo show. Al suo fianco troveremo Gina Carano, Giancarlo Esposito, Carl Weathers, Ming-Na Wen e Bill Burr. La serie si svolge cinque anni dopo la caduta dell’Impero e 25 anni prima dell’emergere del Primo Ordine. In Italia The Mandalorian arriverà su Disney+ il 2 ottobre.

