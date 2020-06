Suicide Squad: David Ayer mostra una nuova immagine di Joker e Harley Quinn

David Ayer, il regista di Suicide Squad, ha svelato un nuovo look di Joker e Harley Quinn da una scena cancellata. Si tratta di quella conclusiva del film, quando il pagliaccio del crimine irrompe dentro il carcere di Belle Reve per portare via la sua Harley.

David Ayer shared a new image of Harley and Joker from his cut of #SuicideSquad pic.twitter.com/QZfU2GO9Pw — Harley Quinn Updates (@HarleyMovieNews) June 7, 2020

David Ayer sull’influenza di Deadpool

David Ayer, nei giorni scorsi, ha anche dichiarato che il successo di Deadpool ha cambiato la sua versione originale di Suicide Squad, modificandone il tono in quello di una commedia. Queste le sue parole: “Questo trailer (riferendosi a quello di Suicide Squad che comincia con I started a Joke) ha indovinato il tono e l’intenzione del film che ho realizzato. Metodico. A strati. Complesso, bello e triste”. E ancora: “Dopo che le recensioni di Batman v Superman hanno sconvolto i piani alti e dopo il successo di Deadpool – Il mio dramma sentimentale è stato trasformato in una “commedia”.

Ricordiamo che Suicide Squad è un film del 2016 scritto e diretto da David Ayer. Basato sull’omonimo gruppo di supercattivi dei fumetti DC Comics, il film è interpretato da un cast corale che comprende Will Smith, Jared Leto, Margot Robbie, Joel Kinnaman, Viola Davis, Jai Courtney, Jay Hernandez. Oltre a Adewale Akinnuoye-Agbaje, Ike Barinholtz, Scott Eastwood e Cara Delevingne, ed è la terza pellicola del DC Extended Universe. Nel 2017 ha vinto il Premio Oscar al miglior trucco, a cura di Alessandro Bertolazzi, Giorgio Gregorini e Christopher Nelson.

Suicide Squad ha stabilito diversi record al botteghino, incassando oltre 740 milioni di dollari in tutto il mondo. Mentre è stato accolto in maniera generalmente negativa dalla critica cinematografica, che ha lamentato una generale confusione nella trama e nella caratterizzazione dei personaggi.