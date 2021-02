David Fincher al lavoro su un nuovo film per Netflix...

Dopo aver collaborato con Netflix per il suo acclamato film biografico “Mank”, il regista David Fincher ha collaborato nuovamente con il servizio di streaming per il suo prossimo show, “The Killer“. Michael Fassbender è in trattative per recitare nel dramma sugli assassini, stando a quanto riportato da The Hollywood Reporter e Deadline. Tuttavia, Netflix e i rappresentanti di Fassbender hanno rifiutato di confermare. Andrew Kevin Walker, che ha collaborato con Fincher in “Se7en”, “Fight Club” e “The Game”, sta scrivendo la sceneggiatura. Ceán Chaffin, invece, farà da produttore.

Mank favorito agli Oscar

“The Killer” è incentrato su un assassino a sangue freddo che inizia a sviluppare una coscienza che lo porta a crollare emotivamente. La storia è basata su una graphic novel di Alexis Nolent. A novembre, Fincher ha firmato un contratto quadriennale con Netflix.

“Mank”, un dramma in bianco e nero che racconta gli sforzi dello sceneggiatore Herman Mankiewicz per finire la sceneggiatura del classico di Orson Welles “Citizen Kane”, è stato rilasciato alla fine dello scorso anno ed è stato ampiamente considerato uno dei favoriti all’Oscar. Rappresenta il primo film di Fincher alla regia dal thriller psicologico del 2014 “Gone Girl”. Nel frattempo, David Fincher è stato anche produttore esecutivo e direttore della serie TV Netflix “Mindhunter”.

In una cover story di Variety legata all’uscita di “Mank”, Fincher ha elogiato Netflix per aver realizzato il tipo di film che sono per lo più caduti in disgrazia nei tradizionali studi di Hollywood. “Non sono mai stato così felice di lavorare in un posto come in Netflix”, ha detto Fincher. “Stanno costruendo un repository. È una cosa carina che i film abbiano un posto in cui esistere”. Sulla sua “missione”: “Sono qui per consegnare loro “contenuti” – qualsiasi cosa significhi – verosimilmente per convincere spettatori a iscriversi a Netflix, nella mia piccola sfera d’influenza”.