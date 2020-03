Secondo David Harbour il Guardiano Rosso è il miglior personaggio Marvel

David Harbour, in una recente intervista, ha parlato del ruolo interpretato nel film Black Widow. L’attore, famoso per il ruolo di Jim Hopper in Stranger Things, è entrato nel Marvel Cinematic Universe (MCU) con il personaggio di Guardiano Rosso per il quale dichiara di avere una grande stima.“Credo di essere di parte ma penso che sia il miglior personaggio di tutto il Marvel Cinematic Universe. – ha ammesso – Voglio dire: è un narcisista, quindi è molto appropriato che io lo interpreti e la pensi così”. Ci sono vari aspetti da analizzare: “Inoltre, è multisfaccettato: da un lato è il classico supereroe cazzuto ma ha anche bisogno di essere apprezzato, e vuole essere considerato divertente e un pezzo grosso… cosa che non è”. Sembra quindi che il Guardiano Rosso avrà un ruolo importante dal punto di vista dell’azione in Black Widow.

David Harbour smentisce un crossover

I due personaggi, Jim Hopper e il Guardiano Rosso hanno una strana connessione visto che Hopper è prigioniero in Russia mentre il secondo ha origini russe. Su questo aspetto ci scherza su: “Lo so, è una coincidenza molto sorprendente e fastidiosa e mi scuso con tutto il web. Non c’è una logica o una ragione per questo, ve lo assicuro”. Poi aggiunge: “Non è previsto un evento crossover tra Stranger Things e l’MCU. Voglio dire, i miei personaggi hanno aspetti molto diversi: uno di loro pesa 122 chilogrammi e ha la barba e i capelli folti e lunghi, mentre l’altro pesa 90 chili e non ha capelli”. Il personaggio che pesa 122 chili è Alexei Shostakov detto Guardiano Rosso.

Dalle parole dell’attore si evince come il Guardiano Rosso sarà diverso sia da Steve Rogers che dagli altri personaggi già apparsi sul grande schermo. Il Guardiano Rosso (Red Guardian) è un personaggio dei fumetti pubblicato dalla Marvel Comics, di cui diversi personaggi hanno indossato i panni.