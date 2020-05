David Lynch, il regista di Twin Peaks diventa meteorologo!

David Lynch è tornato a dedicarsi alle previsioni meteorologiche su youtube, un hobby che il candidato all’Oscar aveva abbandonato circa dieci anni fa. L’11 maggio 2020, il creatore di Twin Peaks ha fatto sapere al mondo che Los Angeles il tempo è molto nuvoloso. Oltre dieci anni fa, dopo aver lanciato il suo sito davidlynch.com e aver tentato di creare una stazione televisiva tramite internet, il regista aveva preso anche l’abitudine di condividere aggiornamenti sul meteo. Lo faceva utilizzando la radio, attraverso la stazione indie losangelina 103.1 e attraverso dei video, salvo poi fermarsi.

Ecco il video delle sue previsioni del tempo:

In occasione del suo compleanno pubblicato un cortometraggio su Netflix

Per festeggiare il suo 74° compleanno, il 20 gennaio, il poliedrico artista ha diretto un cortometraggio disponibile su Netflix dal titolo What Did Jack Do? La pellicola, di circa 17 minuti, vede Lynch nei panni di un detective intento ad interrogare una scimmia parlante sospettata di omicidio. Ma noi abbiamo già visto questa scimmia da qualche parte… Dove? Il sito americano di TV Guide ha confermato che la scimmia co-protagonista del corto di Lynch è veramente il primate che ha interpretato Marcel, la scimmia cappuccino di Ross Geller nella serie Friends.

Ricordiamo infine che David Keith Lynch è un regista, sceneggiatore, attore, musicista, produttore cinematografico e pittore statunitense. È stato descritto da The Guardian come “il regista più importante di quest’epoca”, mentre AllMovie l’ha definito “l’uomo del Rinascimento del cinema moderno americano”. Nasce come pittore; le sue opere sono attualmente esposte in musei e gallerie d’arte come il Museum of Modern Art di New York e la Pennsylvania Academy of the Fine Arts di Philadelphia.