DC annuncia la propria timeline ufficiale

Durante l’edizione 2019 del New York Comic Con, Dan DiDio aveva colto l’occasione per presentare la timeline definitiva dell’Universo DC. Altri aggiornamenti arrivano dal Co-Publisher, con la versione riveduta e corretta della Storia DC che entrerà in vigore sulle pagine dell’albo celebrativo Wonder Woman #750, il prossimo 22 gennaio negli Stati Uniti.

DiDio, attraverso Facebook, ha risposto ad alcune domande dei rivenditori. Queste le sue parole: “Si è parlato parecchio – e anch’io l’ho fatto – della nostra timeline. Lo scopo è quello di fornire una base di racconti che possano offrire maggiore consistenza e uniformità alle interpretazioni dei nostri personaggi”. L’obiettivo è chiaro: “Stiamo cercando di realizzare una serie di titolo che ri-narreranno la storia dell’Universo DC. In un certo senso, diventeranno la nostra Bibbia dell’Universo DC”.

In seguito ha spiegato il perché del cambio di numerazione: “Una delle prime serie in cui questo avverrà è Wonder Woman #750. Il cambio della numerazione è legato a tutto questo, nel senso che sarà la prima volta che riconosceremo la timeline”. Qualcosa di simile si potrebbe vedere in futuro: “Stabilendo che Wonder Woman è la nostra prima super eroina, come si vedrà nella storia di Scott Snyder e Bryan Hitch. Qualcosa di similare succederà anche sulle pagine di Flash.”

DiDio si è inoltre soffermato sui titoli targati Black Label, l’etichetta “adulta” della DC Comics. Questo il suo pensiero: “È un successo straordinario per noi. Il responso e la reazione sono andati oltre le nostre aspettative”. La precisione è la priorità: “Il nostro piano è quello di assicurarci che il materiale che stiamo realizzando sia coerente, forte e che venga pubblicato rispettando le scadenze. Non annunceremo nulla finché non saremo certi che gli albi escano come da programma”, ha concluso.