L’emergenza Coronavirus sta portando a tantissimi stop e rinvii nell’industria cinematografica. Sono molti i film che non sono usciti in queste settimane a causa della chiusura dei cinema e altrettanti quelli che hanno interrotto le riprese. Fra questi ce ne sono anche diversi dell’universo cinematografico DC Comics, che hanno quindi bisogno di nuove date di uscita. E nelle ultime ore è arrivato l’annuncio di come cambieranno al momento questo release.

DC Comics, ecco tutte le nuove date di uscita per il franchise

Il primo a cambiare il proprio debutto è forse l’eroe più importante per il lato cinematografico DC Comics, almeno nella storia del genere. Stiamo parlando ovviamente del Cavaliere Oscuro alias Batman, il cui nuovo film si è spostato di quattro mesi. Invece che uscire a giugno 2021, la pellicola debutterà ora il 1 ottobre dello stesso anno.

Simile destino ha avuto il prossimo film incentrato su Shazam!. Dopo i buoni risultati in termini di critica e pubblico del primo capitolo uscito lo scorso anno, un seguito era atteso, ma a quanto pare questa attesa sarà ben più lunga del previsto. Dall’aprile 2022 il film si è spostato al 4 novembre, con un salto di circa sette mesi.

Curiosamente The Flash, il tormentato film con protagonista l’eroe interpretato da Ezra Miller ha visto anticipare la propria uscita. La nuova avventura del velocista DC Comics infatti si è spostata dal 1 luglio 2022 al 2 giugno dello stesso anno.

Non cambiano invece le release di altri titoli Warner Bros. previste per l’immediato futuro. Tenet e Wonder Woman 1984 ad esempio restano fissati rispettivamente al 17 luglio e al 14 agosto. Spicca inoltre l’assenza di rinvii per The Suicide Squad, nuova avventura di Harley Quinn e soci rimasta al 6 agosto 2021. Il suo regista e sceneggiatore James Gunn aveva però già anticipato questa possibilità, poiché il film ha già completato le riprese e la lavorazione sta procedendo alacremente da casa.

Voi cosa ne pensate? Vi siete già appuntati tutte le nuove date dell’universo DC Comics?