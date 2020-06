Niente San Diego Comic-Con per i film DC Comics?

Quest’anno il San Diego Comic-Con potrebbe non ospitare una conferenza dedicata ai film DC Comics. Stando infatti ad alcuni report emersi nelle ultime ore, lo studio sarebbe interessato a saltare la nuova edizione (digitale) dell’evento californiano. Tuttavia, ci saranno comunque grandi annunci estivi per il franchise, che si terranno tuttavia in una speciale manifestazione dedicata.

I film DC Comics saltano il San Diego Comic-Con

Il nuovo evento, stando a quanto riportato al momento, si terrà il 22 agosto, esattamente un mese dopo l’inizio del SDCC. In questa occasione DC Comics offrirà un’esperienza per i fan multimediale, di cui ancora non si sa molto. I dettagli probabilmente arriveranno nelle prossime settimane, ma è facile aspettarsi un annuncio della schedule futura del franchise.

Attualmente infatti ci sono tanti diversi progetti in lavorazione a vari livelli per la saga dedicata agli eroi DC Comics. Tuttavia, fatta eccezione per The Suicide Squad, The Batman e Wonder Woman 1984, ormai vicinissimo all’uscita, la situazione appare piuttosto confusa e incerta. È possibile quindi che lo studio voglia approfittare dell’occasione per mettere ordine nel proprio calendario, annunciando le proprie uscite future e chiarendo quali film arriveranno e quando.

Nel frattempo, si attendono maggiori informazioni sul San Diego Comic-Con in versione digitale, rinominato [email protected] Nelle ultime ore è arrivato l’annuncio ufficiale delle date e la promessa di un evento online e gratuito che punterà a riproporre la stessa esperienza della convention fisica. Tuttavia attualmente non sono ancora disponibile informazioni più precise su come sarà organizzato.

Nelle prossime settimane si scoprirà il calendario delle presentazioni e dei panel che, con tutta probabilità, saranno trasmessi sui social della manifestazione. C’è sempre molta attesa per queste conferenze, spesso ricche di trailer e grandi annunci per i mesi successivi.

E voi cosa ne dite? Sareste dispiaciuti da un San Diego Comic-Con senza i film DC Comics? Fateci sapere cosa ne pensate!