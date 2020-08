DC Entertainment colpita duramente dai licenziamenti di WarnerMedia

WarnerMedia ha iniziato il suo ciclo di licenziamenti nel mezzo degli sforzi di ristrutturazione che, secondo quanto riferito, hanno influenzato la DC Entertainment. CBR ha confermato che i licenziamenti sono reali, sebbene DC Entertainment non stia commentando nomi o dirigenti specifici coinvolti. Jim Lee rimane il Chief Creative Officer per DC e lavora con tutti i gruppi creativi e i talenti di WarnerMedia per guidare il tessuto connettivo tra storia, creatività e media, e continuerà a essere coinvolto anche dal lato editoriale.

La maggioranza del personale è stato lasciato a casa

Secondo The Hollywood Reporter, anche la DC Universe ha subito dei licenziamenti, lasciando la maggioranza del personale a casa. Variety ha riferito in precedenza che circa 800 membri dello staff di WarnerMedia sarebbero stati licenziati assieme a circa 650 dipendenti della Warner Bros. Stesso destino per circa 150-175 membri dello staff della HBO. Mosse arrivate quando il CEO di WarnerMedia Jason Kilar ha cercato di semplificare il business di WarnerMedia, puntando maggiormente su HBO Max, il nuovo servizio di streaming dell’azienda che offre contenuti di Warner Bros. Oltre a DC, Sesame Street Workshop, Turner Classic Movies, Studio Ghibli, Cartoon Network , Adult Swim, Crunchyroll e Looney Tunes. La DC avrà una grande presenza al DC FanDome il 22 agosto.

DC FanDome è una convention di fan virtuale di 24 ore, con apparizioni programmate di un certo numero di creatori DC, insieme al primo sguardo ai film attesi come The Batman e The Suicide Squad. Intanto proprio la DC ha rilasciato un trailer per presentare l’evento che celebra tutto ciò che ruota intorno all’intero franchise. Nel trailer c’è uno slogan che recita: “Cari fan, questa è l’esperienza che stavate aspettando. I più grandi nomi della DC, rivelazioni esclusive, gratuite per tutti, in sole 24 ore solo. DC Fandome: un’esperienza globale”. L’evento è fissato per il 22 agosto, alle ore 19:00 italiane, su DCFandome.com e ci aspettiamo che nascano cose davvero grandiose.