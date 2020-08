DC FanDome: pubblicato l’elenco completo dei panel previsti

DC FanDome ha finalmente lanciato il suo programma ufficiale ed è pieno di eventi entusiasmanti. La sezione Hall of Heroes di DC FanDome ospiterà i più grandi titoli di film e alcuni videogiochi in arrivo, mentre la sezione WatchVerse dell’evento sarà focalizzata su programmi televisivi come The Flash, Batwoman e Doom Patrol. Titoli animati, titoli per bambini, fumetti, cosplay e altro completeranno l’evento nelle sezioni YouVerse, InsiderVerse, FunVerse e DC Kids FanDome dell’evento. È un vero e proprio multiverso DC che inizierà il 22 agosto e andrà avanti per 24 ore consecutive.

Una ghiotta occasione per scoprire quello che ci attende

La Hall of Heroes prenderà il via con Wonder Woman 1984, con Gal Gadot e Patty Jenkins e un nuovo sguardo al film più una sorpresa speciale. Altri titoli come The Suicide Squad e The Batman offrono grandi novità e primi sguardi. Titoli come The Flash, Aquaman 2, Black Adam e Shazam! 2 avrà anche i loro cast e registi a disposizione per vedere in anteprima ciò che verrà. La rivelazione del programma è arrivata anche con il primo titolo ufficiale del prossimo Suicide Squad, ufficialmente chiamato Suicide Squad: Kill the Justice League.

L’evento inizia il 22 agosto

Questi gli eventi principali, il programma completo può essere consultato sul portale ufficiale.

13:00 ET – Wonder Woman 1984 panel con Gadot, Pine, Wiig, Pascal e Jenkins. Sala degli Eroi.

13:00 ET – Il panel della serie TV Flash. WatchVerse.

13:30 ET – Annuncio del gioco Warner Bros. Montreal. Sala degli Eroi.

13:45 ET – Pannel Black Lightning con cast. WatchVerse.

14:45 ET – Il panel di Flash con Miller e Muschietti. Sala degli Eroi.

3:00 pm ET – Il panel di Suicide Squad con cast e regista. Sala degli Eroi.

3:00 pm ET – Legends of Tomorrow panel con il cast. WatchVerse.

16:15 ET – Pannel Doom Patrol con il cast. WatchVerse.

17:00 ET- Suprise DC Comics Panel. Sala degli Eroi.17:45 ET – Il panel della Snyder Cut di Justice League con Zack Snyder. Sala degli Eroi.

18:00 ET – Panel di Black Adam con Dwayne Johnson + sorprese. Sala degli Eroi.

18:45 ET – Titolo da annunciare – nuovo film? Sala degli Eroi.

7:00 pm ET – Panel Aquaman con James Wan, Patrick Wilson. Sala degli Eroi.

19:15 ET – Anteprima mondiale di Superman: Man of Tomorrow. WatchVerse.

19:30 ET – Shazam! pannel con Zachary Levi e altri. Sala degli Eroi.

20:00 ET – Suicide Squad: uccidi il pannello di gioco della Justice League. Sala degli Eroi.

20:00 ET – Panel di Lucifer con registi e produttori. WatchVerse.

21:30 ET – Il panel di Batman con Matt Reeves + sorprese. Sala degli Eroi.

21:45 ET – Panel di Stargirl con il cast + Geoff Johns. WatchVerse.

22:30 ET – Pannello di Batwoman con il cast e gli EP. WatchVerse.

23:15 ET – Pannello di Harley Quinn con Cuoco, Bell, Funches, Oberrg, Tudyk e altri. WatchVerse.

12:30 ET – Batman: pannel dedicato a Three Jokers con Geoff Johns e Jason Fabok. WatchVerse.