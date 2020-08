DC Fandome: pubblicato un trailer in attesa del grande evento...

I fan dell’universo DC attendono con ansia il DC Fandome. Intanto proprio la DC ha rilasciato un trailer per presentare l’evento che celebra tutto ciò che ruota intorno all’intero franchise. Nel trailer c’è uno slogan che recita: “Cari fan, questa è l’esperienza che stavate aspettando. I più grandi nomi della DC, rivelazioni esclusive, gratuite per tutti, in sole 24 ore solo. DC Fandome: un’esperienza globale”. L’evento è fissato per il 22 agosto, alle ore 19:00 italiane, su DCFandome.com e ci aspettiamo che nascano cose davvero grandiose.

The ultimate 24-hour experience for the world’s greatest fans is almost here. Mark your calendars for August 22 at https://t.co/BVR44SC8n7 #DCFanDome pic.twitter.com/hqteEENG86 — DC Universe (@TheDCUniverse) August 5, 2020

Tanti gli ospiti previsti

Tra gli ospiti i protagonisti dell’imminente Wonder Woman 1984 Gal Gadot, Chris Pine, Kristen Wiig con la regista Patty Jenkins, ma anche la Wonder Woman storica Lynda Carter. Poi ci saranno il grande fumettista Brian Michael Bendis, lo sceneggiatore di Gotham Bruno Heller, il responsabile delle serie Arrowverse Greg Berlanti e Damon Lindelof che ha adattato la graphic novel Watchmen nell’acclamata miniserie Hbo. Un menù davvero ricco che vede anche Dwayne Johnson e Ezra Miller, prossimi protagonisti rispettivamente di Black Adam e The Flash, la voce di Harley Quinn Kaley Cuoco. Oltre ai registi James Gunn e Matt Reeves e lo scrittore Neil Gaiman recentemente impegnato negli adattamenti del suo Sandman.

L’evento disporrà di sei diverse aree: “Hall of Heroes” (sala principale), DC WatchVerse, DC YouVerse, DC KidsVerse, DC InsiderVerse e DC FunVerse. Tutte le aree saranno attive sul sito DC FanDome.com per 24 ore. Nel corso dell’evento si terranno panel e saranno rilasciati contenuti esclusivi su produzioni DC / Warner Bros. Di seguito l’elenco degli argomenti più attesi:

The Suicide Squad – First Look & Rating Tease del film di James Gunn;

Toonami – film d’animazione DC;

Batwoman – nuovo sguardo alla stagione 2;

Suicide Squad & Batman – nuove rivelazioni sui videogiochi;

Un nuovo progetto (videogiochi, fumetti) nella serie Injustice;

Justice League Snyder Cut – nuove rivelazioni e/o trailer;

Black Adam – aggiornamenti;

The Flash – aggiornamenti sul film

Wonder Woman 1984 – nuovo sguardo ;

Importanti annunci su un “Film Segreto” (come un possibile L’uomo d’acciaio 2).