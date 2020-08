DC FanDome avrà una seconda parte a settembre

DC FanDome, la convention virtuale gratuita di DC Comics, arriverà il 22 agosto. Il programma completo è disponibile sul sito web dell’evento e si preannuncia come una bellissima esperienza per i fan. La Warner Bros. ha annunciato che DC FanDome sarà diviso in due eventi separati: uno questo fine settimana e uno a metà settembre. La Warner Bros. ha comunicato: “Al fine di servire al meglio i nostri fan e fornire la migliore esperienza possibile, DC FanDome è stato ampliato in due eventi globali”. “Il primo è DC FanDome: Hall of Heroes. Il secondo è un’esperienza on demand chiamata DC FanDome: Explore the Multiverse il 12 settembre, dove i fan possono creare e curare la propria avventura”.

A settembre gli spettatori possono scegliere i contenuti

A differenza del DC FanDome di questo fine settimana, che sarà trasmesso in live streaming, Explore the Multiverse consentirà agli spettatori di scegliere il contenuto che più li interessa. DC FanDome: Hall of Heroes includerà pannelli su Wonder Woman 1984, The Batman, The Suicide Squad e Snyder Cut of Justice League per HBO Max. I pannelli che approfondiscono contenuti più specifici generati dai fan molto probabilmente verranno salvati per il pannello di settembre. L’ingresso è gratuito, purché ti assicuri di registrarti sul sito Web di DC FanDome.

L’evento inizia il 22 agosto

Questi gli eventi principali, il programma completo può essere consultato sul portale ufficiale.

13:00 ET – Wonder Woman 1984 panel con Gadot, Pine, Wiig, Pascal e Jenkins. Sala degli Eroi.

13:00 ET – Il panel della serie TV Flash. WatchVerse.

13:30 ET – Annuncio del gioco Warner Bros. Montreal. Sala degli Eroi.

13:45 ET – Pannel Black Lightning con cast. WatchVerse.

14:45 ET – Il panel di Flash con Miller e Muschietti. Sala degli Eroi.

3:00 pm ET – Il panel di Suicide Squad con cast e regista. Sala degli Eroi.

3:00 pm ET – Legends of Tomorrow panel con il cast. WatchVerse.

16:15 ET – Pannel Doom Patrol con il cast. WatchVerse.

17:00 ET- Suprise DC Comics Panel. Sala degli Eroi.17:45 ET – Il panel della Snyder Cut di Justice League con Zack Snyder. Sala degli Eroi.

18:00 ET – Panel di Black Adam con Dwayne Johnson + sorprese. Sala degli Eroi.

18:45 ET – Titolo da annunciare – nuovo film? Sala degli Eroi.

7:00 pm ET – Panel Aquaman con James Wan, Patrick Wilson. Sala degli Eroi.

19:15 ET – Anteprima mondiale di Superman: Man of Tomorrow. WatchVerse.

19:30 ET – Shazam! pannel con Zachary Levi e altri. Sala degli Eroi.

20:00 ET – Suicide Squad: uccidi il pannello di gioco della Justice League. Sala degli Eroi.

20:00 ET – Panel di Lucifer con registi e produttori. WatchVerse.

21:30 ET – Il panel di Batman con Matt Reeves + sorprese. Sala degli Eroi.

21:45 ET – Panel di Stargirl con il cast + Geoff Johns. WatchVerse.

22:30 ET – Pannello di Batwoman con il cast e gli EP. WatchVerse.

23:15 ET – Pannello di Harley Quinn con Cuoco, Bell, Funches, Oberrg, Tudyk e altri. WatchVerse.

12:30 ET – Batman: pannel dedicato a Three Jokers con Geoff Johns e Jason Fabok. WatchVerse.